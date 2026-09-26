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En la recta final por la alcaldía de Cataño electores revelan a quién darán su voto: “Va a estar cerrada”

El Nuevo Día conversó con residentes penepés de este municipio, que tiene 13,286 electores hábiles

26 de septiembre de 2026 - 4:35 PM

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A horas de la elección en Cataño: residentes dicen por quién votarán para alcalde

A horas de la elección en Cataño: residentes dicen por quién votarán para alcalde

Cinco candidatos se disputan la vacante surgida tras la muerte, por cáncer, de Julio Alicea Vasallo.

Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

En la pista política por la alcaldía de Cataño y a menos de 24 horas de abrir las “compuertas” de los centros, candidatos y seguidores se preparaban este sábado para una carrera que tendrá su “foto final” en las urnas, como lo describió Pedro Colondres Collazo, un residente que saldrá a votar mañana, domingo.

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“Entrando en la recta final, Bethzaida (Rodríguez Torres) cabeza al frente; Hiram (Torres Montalvo) sigue presionando afuera y no muy lejos; (José Rodríguez) Ocaña con (Fernando) “Tato” Cintrón (Mercado); (Félix) Matías (Rodríguez) rezagado, en el último lugar. Bethzaida sigue cabeza al frente e Hiram presiona. Hiram se está emparejando, pasa al frente y no sé cuál sea el resultado…”, narró el catañense, con la típica entonación de un hipódromo.

Durante un sondeo de El Nuevo Día por el pueblo, Colondres Collazo afirmó que la contienda por la silla que dejó su “amigo” Julio Alicea Vasallo estará “cerrada” entre Torres Montalvo, actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y Rodríguez Torres, viuda del alcalde, fallecido el 13 de agosto.

“Va a estar cerrada. Esto es un pueblo penepé y tiene mucho sentimentalismo y ella (Rodríguez Torres) se ha sabido ganar la gente. Por otro lado, la maquinaria fuerte la tiene Hiram, porque supongo que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no está buscando un alcalde para dos años, tiene que buscar uno para el 2028, para que le haga competencia al que vaya a venir por el Partido Popular Democrático”, manifestó.

Pedro Colondres Collazo cree que será una lucha entre “sentimentalismo” por la muerte de Julio Alicea Vasallo y la maquinaria del PNP.
Pedro Colondres Collazo cree que será una lucha entre “sentimentalismo” por la muerte de Julio Alicea Vasallo y la maquinaria del PNP. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Por su parte, Alfredo Báez Camacho no dudó en revelar su elección: “Me voy con la dama, porque pienso que va a ganar”, en alusión a Rodríguez Torres, quien busca convertirse en la primera alcaldesa electa de Cataño.

Desde el mismo pasillo de Centro Plaza de Mercado, Mario Reyes y María Rivas dijeron que harán una equis en el encabezado de Torres Montalvo por su experiencia y contactos en la administración de Jenniffer González. “Con confianza, (votaré) por el número tres. (Me convence) la seriedad y los estudios que tiene”, indicó Reyes, quien también piensa que los votos se concentrarán entre la viuda y el jefe del DACO.

Rivas coincidió en que le convenció la “preparación” de Torres Montalvo, y le aconsejó, de llegar a la poltrona, que “cumpla y que pueda hacer las cosas bien”.

Alondra Torres, joven madre que se mudó hace tres meses a Cataño, dijo, en tanto, que le dará su voto a Rodríguez Torres. “Siento que ella es la que debe ganar para darle continuidad a (los proyectos de) su esposo y la trayectoria que tiene. Que ayude a todo el mundo”, sostuvo.

La elección especial del PNP este domingo reúne a cinco candidatos y tendrá 12 colegios regulares y uno para electores añadidos a mano. Para la contienda, hay 13,286 electores hábiles y se espera una participación de entre 2,500 y 3,500 personas, pero la Comisión Estatal de Elecciones entregó 6,660 papeletas.

Más temprano en la mañana, en la avenida Barbosa en el casco urbano, Mercy Arce Negrón, de 83 años, contestó que apoyará a la ex primera dama porque es “de lo mejor que hay”. “Que ayude a los envejecientes. Fue buena (la administración de Alicea Vasallo) y esperemos (que la de ella) mejore”, compartió.

Noemí Laureano Cruz votará por Fernando “Tato” Cintrón Mercado porque siente que siempre ha estado con el pueblo.
Noemí Laureano Cruz votará por Fernando “Tato” Cintrón Mercado porque siente que siempre ha estado con el pueblo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Minutos después, pasó por detrás de alcaldía Noemí Laureano Cruz, quién está con Cintrón Mercado. “Le voy a Fernando, a ‘Tatito’. Es un buen candidato para Cataño. Es inteligente y disciplinado. Los candidatos más fuertes son Tato e Hiram. La esposa del difunto no creo (que gane)”, dijo la adulta mayor.

Francisco Báez, de la campaña de Cintrón Mercado,sostuvo, en tanto, que los tres “rallies” políticos con los cierres de campaña –celebrados el viernes– demuestran que los votos se dividirán, pues, a su juicio, tuvieron participación equitativa.

Algunos de los entrevistados consideraron que más gente podría salir a votar que en eventos electorales previos. En diciembre de 2021, cuando el exalcalde Félix “el Cano” Delgado renunció al puesto por corrupción, Alicea Vasallo no tuvo que competir en votos, ya que fue certificado como candidato único.

“Cataño es un pueblo bien político y es cuestión de llegarle a la gente. El ‘rally’ (de Cintrón Mercado) estuvo muy bueno. Los policías hicieron tremendo trabajo; fueron tres ‘rallies’ corridos y cierres de campaña a 100 metros cada uno, porque los tres comités estaban cerca. El comportamiento de los tres equipos fue muy bueno. Rodríguez Ocaña también tiene su gente, pero, desde que comenzó la contienda, se sabía que estos tres candidatos eran los más fuertes (Rodríguez Torres, Torres Montalvo y Cintrón Mercado)”, opinó Báez, al abrir el comité de campaña de su amigo.

Los centros de votación estarán abiertos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Francisco Báez abrió temprano el comité de Fernando “Tato” Cintrón Mercado, su amigo.
Francisco Báez abrió temprano el comité de Fernando “Tato” Cintrón Mercado, su amigo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
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ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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