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Tras descalificación: Rafael Canino respalda a Bethzaida Rodríguez para la alcaldía de Cataño

El empleado municipal acompañó a la viuda de Julio Alicea Vasallo a una caminata por el sector Cucharillas

11 de septiembre de 2026 - 6:00 PM

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Según Canino Torres, los altos líderes del PNP lo sacaron de carrera porque, supuestamente, los sondeos lo ponían al frente en la contienda. (alexis.cedeno)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Tras ser descalificado de la contienda por la alcaldía de Cataño, Rafael Canino Torres dio un espaldarazo este viernes a Bethzaida Rodríguez Torres, viuda de Julio Alicea Vasallo, porque –dijo– cuenta con su confianza y defiende que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no debe imponer un candidato para dirigir el ayuntamiento.

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“El 100% de mi equipo coincidió en que no queremos que el partido imponga un candidato, como quieren hacer con Hiram Torres Montalvo. La otra persona que tiene una estructura al igual que la teníamos nosotros es Bethzaida Rodríguez”, dijo Canino Torres, en entrevista telefónica, antes de iniciar una caminata de campaña, junto a Rodríguez Torres, por el sector Cucharillas.

Con 40 años de experiencia como empleado municipal, Canino Torres había formado su equipo y confiaba en prevalecer, pero un comité evaluador del PNP determinó que no cumplía con los requisitos para aspirar a la vacante surgida tras la muerte –por cáncer– de Alicea Vasallo, el 11 de agosto.

El partido está fallando y me da pena que traten de trabajar en favor de una persona y no dejar que el pueblo democráticamente elija”, insistió, en alusión a Torres Montalvo, actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y quien contaría con el apoyo de la cúpula del PNP.

Según Canino Torres, los altos líderes del PNP lo sacaron de carrera porque, supuestamente, los sondeos lo ponían al frente en la contienda.

Sobre Rodríguez Torres, dijo que, mientras fue primera dama, trabajó de la mano con empleados municipales y es una persona “que el pueblo conoce”.

“Es amable, humilde y se ha dedicado a trabajar con la niñez y con las causas de interés social en nuestro pueblo. Ahí, estaremos nosotros para darle la mano en la parte administrativa, aunque ella tiene un equipo de trabajo muy bueno. Siempre hay espacio para mejorar y, en todas las administraciones, hay situaciones. Ella es la persona que puede seguir trabajando y terminar proyectos del fallecido alcalde”, comentó Canino Torres, quien funge como supervisor de la Oficina de Propiedad y Seguros de Cataño.

Sobre Torres Montalvo –cuya aspiración es retada por tres asambleístas municipales ante el Tribunal Supremo–, Canino Torres contó que le pidió reunirse con él para, supuestamente, convencerle de darle su apoyo tras su descalificación. La reunión fue el miércoles.

Vino a mi casa y me ofrecieron todos los puestos habidos y por haber. Le dije que no soy persona de puestos y que tenía uno de carrera en el Municipio, donde llevo laborando 40 años”, expuso.

En esa línea, dijo que, a diferencia del jefe del DACO, Rodríguez Torres no le ofreció ningún puesto en el ayuntamiento, de resultar vencedora el próximo 27 de septiembre en la elección especial.

“Ella me solicitó que necesitaba la ayuda de mi experiencia. En la capacidad que ella entienda, por mis años de servicio dentro de la administración, ahí estaremos. Tocamos temas de necesidades en Cataño y la situación de reclasificación de los empleados”, abundó, al asegurar que “toda” la Legislatura Municipal de Cataño apoya a la viuda.

Aparte de Rodríguez Torres y Torres Montalvo, el PNP certificó a Félix Matías Rodríguez, José Rodríguez Ocaña y Fernando Cintrón Mercado para la elección especial.

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CatañoPNPAlcaldesEleccionesJulio Alicea Vasallo
ACERCA DEL AUTOR
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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