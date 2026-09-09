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Se reduce la contienda por Cataño: certifican a cinco aspirantes y uno queda fuera

La elección especial para elegir el nuevo alcalde será el domingo 27 de septiembre

9 de septiembre de 2026 - 8:56 AM

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La Alcaldía de Cataño.
La elección especial se realiza tras el fallecimiento del alcalde Julio Alicea Vasallo. (david.villafane@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La cantidad de candidatos en contienda por la alcaldía de Cataño se redujo, luego que el comité evaluador certificara a cinco de los seis aspirantes que entregaron sus documentos para competir por la poltrona municipal, confirmó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

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Estos son Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del alcalde Julio Alicea Vasallo; Hiram Torres Montalvo, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); Félix Matías Rodríguez, exlegislador municipal; y Fernando Cintrón Mercado, apoderado del equipo Los Lancheros de Cataño.

A estos se suma José Rodríguez Ocaña, quien también aparecerá en la papeleta para la elección especial por la alcaldía. Sin embargo, quien no corrió con la misma suerte fue Rafael Canino Torres, supervisor de la Oficina de Propiedad y Seguros de Cataño, al no cumplir con los requerimientos, según el comité evaluador.

Rafael Canino Torres
Rafael Canino Torres (alexis.cedeno)

En parte de prensa, Vega Borges informó que hoy, a las 10:00 a.m., se realizará el sorteo de posiciones en la papeleta; mientras que el 18 de septiembre, cierra el registro electoral; y el 25 de septiembre, será el voto adelantado a los confinados. En tanto, la elección será el 27 de septiembre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Esta elección especial se realiza tras la muerte de Alicea Vasallo,quien enfrentó durante meses un diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de la médula ósea. El ejecutivo municipal llegó a la alcaldía tras la renuncia y arresto del exalcalde Félix “el Cano” Delgado Montalvo, quien resultó convicto por corrupción.

“Continuamos con la dinámica correspondiente, según el reglamento y estamos seguros que esta contienda continuará realizándose con el rigor que siempre ha caracterizado todos los procesos dentro del PNP. Exhortamos a que todos los ciudadanos PNP de Cataño se den cita el próximo 27 de septiembre y ejerzan su derecho al voto”, puntualizó Vega Borges.

Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo.La misa de recordación del primer ejecutivo municipal se llevó a cabo en la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño.La gobernadora Jenniffer González decretó un día de duelo, el martes, en honor al primer ejecutivo municipal.
1 / 15 | En imágenes: Cataño rinde homenaje póstumo al alcalde Julio Alicea Vasallo. Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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