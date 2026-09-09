Se reduce la contienda por Cataño: certifican a cinco aspirantes y uno queda fuera

La cantidad de candidatos en contienda por la alcaldía de Cataño se redujo, luego que el comité evaluador certificara a cinco de los seis aspirantes que entregaron sus documentos para competir por la poltrona municipal, confirmó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

A estos se suma José Rodríguez Ocaña, quien también aparecerá en la papeleta para la elección especial por la alcaldía. Sin embargo, quien no corrió con la misma suerte fue Rafael Canino Torres, supervisor de la Oficina de Propiedad y Seguros de Cataño, al no cumplir con los requerimientos, según el comité evaluador.

Rafael Canino Torres (alexis.cedeno)

En parte de prensa, Vega Borges informó que hoy, a las 10:00 a.m., se realizará el sorteo de posiciones en la papeleta; mientras que el 18 de septiembre, cierra el registro electoral; y el 25 de septiembre, será el voto adelantado a los confinados. En tanto, la elección será el 27 de septiembre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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Esta elección especial se realiza tras la muerte de Alicea Vasallo,quien enfrentó durante meses un diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de la médula ósea. El ejecutivo municipal llegó a la alcaldía tras la renuncia y arresto del exalcalde Félix “el Cano” Delgado Montalvo, quien resultó convicto por corrupción.

“Continuamos con la dinámica correspondiente, según el reglamento y estamos seguros que esta contienda continuará realizándose con el rigor que siempre ha caracterizado todos los procesos dentro del PNP. Exhortamos a que todos los ciudadanos PNP de Cataño se den cita el próximo 27 de septiembre y ejerzan su derecho al voto”, puntualizó Vega Borges.