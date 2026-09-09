Infante continúa en estado de gravedad tras accidente de tránsito en Juncos

Una infante de un año y cinco meses de edad continúa en condición de gravedad tras un accidente vehicular ayer, martes, en Juncos.

Así lo informó este miércoles el capitán Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía de Puerto Rico.

Señaló que en horas la madrugada de este miércoles verificaron el estado de salud de la menor, que había sido trasladada al Centro Médico de Río Piedras.

La información que recibieron indicaba que se encontraba “en condición de gravedad” en la unidad de intensivo del Hospital Pediátrico.

El incidente fue reportado ayer, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 10:30 de la mañana, en la carretera PR-9185.

De acuerdo con la Policía, la niña viajaba como pasajera en el auto conducido por su madre, de 27 años, quien también sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que también fue llevada a un hospital.

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Según investigación preliminar de la Uniformada, los agentes “establecieron que la conductora del vehículo Dodge Durango del 2016 transitaba por la mencionada carretera y al llegar a la altura de la entrada del antiguo Obras Públicas, la mujer lo hacía a una velocidad donde pierde el dominio y control del volante desviándose hacia su derecha saliéndose de la vía de rodaje impactando con su parte frontal lado derecho un árbol”.

De acuerdo con Zeno, los agentes investigan en qué lugar del vehículo viajaba la menor al momento del accidente, pues dijo que encontraron dos asientos protectores.