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Identifican a los cinco muertos en el accidente de avión de Amazon

El Boeing 767 se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami y chocó contra un vehículo de personal de limpieza el domingo

8 de septiembre de 2026 - 7:43 PM

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Un investigador de la NTSB trabaja cerca de una furgoneta dañada en el lugar donde, dos días antes, un avión de carga de Amazon se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, el martes 8 de septiembre de 2026, en Miami. (Rebecca Blackwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Las cinco personas que fallecieron cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami se encontraban todas dentro de una furgoneta utilizada para transportar al personal encargado de la limpieza de los aviones, según informaron las autoridades.

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El avión se salió de la pista al aterrizar el domingo. Se estrelló contra una furgoneta que se encontraba en el recinto del aeropuerto, atravesó una valla y, a continuación, embistió a un todoterreno en una calle de la ciudad.

Otras cinco personas resultaron heridas. El piloto y el copiloto ya han recibido el alta hospitalaria, según informó el martes la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. Dos personas siguen en estado crítico, mientras que una tercera se encuentra en estado estable, añadió.

El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, quedó fuera de la pista tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.El avión había despegado horas antes desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. El avión era un carguero Boeing 767-300 de 32 años de antigüedad ⁠que había operado como avión de pasajeros para varias aerolíneas entre 1994 y 2015, según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.
1 / 10 | En imágenes: el accidente del avión de Amazon que partió del aeropuerto Luis Muñoz Marín. El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, quedó fuera de la pista tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. - Lynne Sladky

Tanto la furgoneta blanca destrozada, con toda la parte delantera aplastada, como el todoterreno —tan dañado que resultaba casi irreconocible— seguían el martes en el lugar del accidente, junto con el avión, que yacía con el morro hacia abajo y una gran mancha de hollín cerca de la “P” de “Prime Air”.

En la mira sistema para frenar los aviones que circulan a exceso de velocidad

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) está investigando el accidente. Uno de los aspectos en los que se centrará la investigación será la falta de un sistema para reducir la velocidad y detener a los aviones que circulan a exceso de velocidad al final de las pistas.

Miami no figura entre los 120 aeropuertos de Estados Unidos que cuentan con un material ligero y deformable que, según la Administración Federal de Aviación, ha salvado unas 500 vidas.

Según los expertos, aunque no cuente con un sistema de contención en caso de salida de pista, el aeropuerto de Miami parece cumplir con la normativa federal, ya que dispone de una zona de seguridad de 1,000 pies al final de sus pistas.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, afirmó que el objetivo de su organismo es prevenir tragedias, pero las salidas de pista siguen produciéndose incluso después de que la comisión haya recomendado en el pasado la instalación de dichos sistemas.

Accidente con avión de Amazon en aeropuerto de Miami. La nave salió de Puerto Rico.
Accidente con avión de Amazon en aeropuerto de Miami. La nave salió de Puerto Rico. (Captura)

“Nuestras recomendaciones deben ponerse en práctica o volveremos a encontrarnos en la misma situación”, afirmó en una rueda de prensa celebrada el lunes.

Los investigadores han recuperado la caja negra y se está analizando la información. Se están programando entrevistas con el piloto, el copiloto, los controladores aéreos y otras personas, según ha declarado Homendy.

Todos los fallecidos viajaban en una furgoneta de una empresa de limpieza

Amazon ha declarado en un comunicado que está colaborando con la investigación y que la empresa expresa su más sentido pésame a las víctimas y a sus familias.

Las cinco personas fallecidas viajaban todas en una furgoneta propiedad de Professional Ocean Service Corp., una empresa dedicada a la limpieza de aviones. La empresa ha declarado que no hará declaraciones sobre el accidente por respeto a las familias que han perdido a sus seres queridos.

“Nuestros empleados son mucho más que las personas que trabajan a nuestro lado cada día: son nuestra familia y los queremos profundamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones están con cada empleado y cada familia cuyas vidas han cambiado para siempre”, afirmó la empresa en un comunicado el martes.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó a los fallecidos como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

Investigadores y personal de emergencia inspeccionan un vehículo dañado dos días después de que un avión de carga de Amazon se saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, el martes 8 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
Investigadores y personal de emergencia inspeccionan un vehículo dañado dos días después de que un avión de carga de Amazon se saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, el martes 8 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell)

Pareció quedar suspendido en el aire durante mucho tiempo

El avión de Amazon estaba aterrizando tras un vuelo de dos horas desde Puerto Rico, mientras se formaban tormentas en los alrededores del aeropuerto de Miami.

La NTSB afirmó que el avión se salió de la pista y recorrió unos 1,300 pies más allá del final de la misma.

Homendy describió la escena como «una devastación total», con restos de los vehículos, airbags, equipos de navegación destrozados y vallas a lo largo de la trayectoria del avión. Explicó que tuvo que tener mucho cuidado porque, 24 horas después del accidente, todavía había combustible de avión por todas partes.

El domingo por la tarde se registraron fuertes vientos de más de 25 nudos. Los expertos que vieron el vídeo del aterrizaje afirmaron que, al parecer, un fuerte viento de cola empujó al avión a recorrer una distancia considerable por la pista, más allá del punto en el que se suponía que debía aterrizar. El avión permaneció en el aire sin levantar el morro para forzar el contacto de las ruedas con el suelo.

A primera vista, no queda claro por qué el piloto no abortó el aterrizaje y no volvió a tomar la pista para intentarlo de nuevo.

Los controladores aéreos tampoco habían modificado la aproximación a la pista para permitir que el avión aterrizara con viento de frente. Los aeropuertos suelen cambiar la dirección en la que aterrizan los aviones en una pista cuando cambia la dirección del viento.

Comenzó su servicio como avión de pasajeros

El vuelo había sido operado por 21 Air, una compañía de transporte de mercancías con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767, de 32 años de antigüedad, se fabricó originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas en el extranjero durante más de dos décadas antes de ser reconvertido en avión de carga en 2015, según la página web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Agentes de la ley caminan frente a un motor destruido mientras inspeccionan un avión de carga de Amazon dos días después de que se saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, el martes 8 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
Agentes de la ley caminan frente a un motor destruido mientras inspeccionan un avión de carga de Amazon dos días después de que se saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, el martes 8 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell)

Dos de las cuatro pistas del aeropuerto de Miami seguían cerradas el martes, y Homendy afirmó que no se reabrirán hasta que los investigadores de la NTSB recopilen toda la información que necesitan del lugar del accidente.

Según las autoridades, el domingo y el lunes se cancelaron más de 225 vuelos y otros cientos sufrieron retrasos.

Homendy afirmó que la NTSB intentará devolver la pista al aeropuerto lo antes posible, una vez que los investigadores hayan documentado el lugar del suceso.

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