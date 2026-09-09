Estados Unidos prohíbe productos de Canadá mientras se intensifica la guerra comercial

Estados Unidos prohibirá la importación de algunos productos lácteos y motocicletas procedentes de Canadá, así como de la mayoría de las bebidas alcohólicas, según informó este martes la Casa Blanca, en el marco de una guerra comercial que no da señales de remitir.

La prohibición entrará en vigor el 29 de septiembre y se produjo después de que, este mismo martes, entraran en vigor los aranceles de represalia anunciados por Canadá sobre importaciones estadounidenses por valor de $20,000 millones. Canadá había respondido así a las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países el mes pasado.

Trump también tomó medidas para excluir a los productos canadienses de los grandes contratos a largo plazo del Gobierno de Estados Unidos y ordenó a la Administración de Servicios Generales que declarara a los productos canadienses no aptos para dichos contratos hasta que Canadá permita una “reciprocidad plena y justa” para los productos estadounidenses.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que la estrategia de Canadá consistía en alcanzar una mayor independencia y se comprometió a acelerar esos esfuerzos.

“Se trata de garantizar que ningún país pueda tenernos como rehenes. Y de que podamos vivir como queramos”, afirmó.

La ruptura ha trastocado una de las relaciones más estrechas del mundo. El 22 de agosto, Estados Unidos impuso aranceles del 50% a aproximadamente el 5% de las importaciones canadienses, alegando que Canadá había tratado de forma desleal a los sectores lácteo, de bebidas alcohólicas y del automóvil estadounidenses.

Estados Unidos y Canadá llevan mucho tiempo en desacuerdo en materia comercial, sobre todo en lo que respecta al mercado lácteo protegido de Canadá y a sus subvenciones a los productores de madera de coníferas. Sin embargo, han seguido siendo amigos y aliados fieles.

Bajo el mandato de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Canadá se han deteriorado rápidamente. Además de imponer aranceles a los productos canadienses, Trump ha realizado en repetidas ocasiones comentarios provocadores sobre convertir a Canadá en el 51.º estado de Estados Unidos. Carney llegó al poder el año pasado tras una remontada política, prometiendo plantarle cara.

Algunas provincias canadienses han prohibido la venta de productos alcohólicos estadounidenses, una medida que llevó a Estados Unidos a imponer este martes una prohibición en represalia sobre diversos vinos y licores canadienses. También se ven afectados algunas motocicletas y ciclomotores, productos lácteos, incluido el suero de leche, y diversos tipos de melaza.

Canadá está estudiando establecer vínculos con la Unión Europea que podrían quedar a un paso de la adhesión, según afirmó un funcionario canadiense al tanto de las conversaciones.

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Entre las opciones podrían figurar la ampliación de los acuerdos existentes, la negociación de un nuevo tratado o la creación de otras formas de cooperación. El responsable señaló que Canadá ya está consultando a las provincias, los territorios y los sindicatos sobre cómo podría ser una relación más estrecha con la UE, pero aún no se ha elegido ningún modelo.

El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre las negociaciones.

Carney tiene previsto viajar a Estrasburgo, Francia, la próxima semana, donde asistirá al discurso sobre el estado de la Unión Europea que pronunciará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 16 de septiembre, y se dirigirá al Parlamento Europeo al día siguiente.

Canadá mira más allá de Estados Unidos

Carney reconoció que las medidas comerciales provocarían dificultades a corto plazo, pero afirmó que impulsarían a Canadá a avanzar más rápidamente en materia de inversión, infraestructuras y diversificación comercial.

“Era un negocio fácil, pero eso significaba que dependíamos demasiado de un único socio económico”, afirmó. “Esa época ya ha quedado atrás”.

Más del 70% de las exportaciones canadienses siguen destinándose a Estados Unidos, lo que pone de manifiesto la magnitud del esfuerzo de Carney por diversificar el comercio. Afirmó que las exportaciones de Canadá a otros países están aumentando considerablemente y que van camino de duplicarse durante la próxima década.

Canadá toma medidas de represalia ante la respuesta de Trump

Carney defendió las medidas de represalia, alegando que Canadá no podía permitir que los productos estadounidenses entraran sin aranceles mientras las empresas canadienses se veían sometidas a aranceles estadounidenses.

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Afirmó que Canadá no pretendía agravar el conflicto, pero que los aranceles eran necesarios para proteger a los trabajadores canadienses.

Carney afirmó que el problema más grave era lo que Washington había intentado conseguir en las negociaciones fallidas.

“La cuestión más fundamental es que las exigencias acumuladas de Estados Unidos pusieron de manifiesto que querían que dependiéramos aún más de ellos, y no menos”, afirmó. “En demasiados ámbitos, buscaban la dependencia, no una verdadera asociación económica”.

El primer ministro afirmó que Washington pretendía imponer restricciones a las medidas de protección de la lengua y la cultura francesas, ejercer influencia sobre futuros acuerdos comerciales y establecer condiciones que debilitaran los sectores del automóvil, la siderurgia y la silvicultura.

El desenlace de la guerra comercial podría tener consecuencias que vayan mucho más allá de Canadá, lo que pondrá a prueba la capacidad de un aliado más pequeño de Estados Unidos para resistir la presión económica de Trump sin verse obligado a ceder.

El martes por la mañana, un responsable canadiense afirmó que Ottawa no tenía intención de cambiar de rumbo, independientemente de si Trump respondía con silencio o con lo que el responsable denominó una “respuesta nuclear”. La estrategia del Gobierno seguirá centrada en impulsar la producción nacional y diversificar el comercio exterior, señaló el responsable.

Los aranceles afectan a cientos de productos estadounidenses, entre ellos el acero, el aluminio, el queso, los electrodomésticos, la ropa, los cosméticos y la maquinaria agrícola, con tipos del 15 %, el 25 % o el 50 %. Afectan a unos $20,000 millones en productos estadounidenses, lo que supone aproximadamente el 6 % de los $333,600 millones que Estados Unidos exportó a Canadá el año pasado.

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Desde que fracasaron las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos el 21 de agosto, Trump y su Gobierno han impuesto aranceles adicionales y han lanzado una serie de amenazas y ataques en los que se presenta a Canadá como un país débil y dependiente.

La guerra comercial de Trump y sus repetidas declaraciones sobre convertir a Canadá en el 51.º estado han avivado la indignación en todo el país. Los canadienses han reducido drásticamente sus viajes a Estados Unidos y han boicoteado los productos estadounidenses, medidas que Carney ha elogiado como muestras de la determinación nacional.

El presidente del Gobierno de Columbia Británica, David Eby, ha afirmado que la provincia instalará nuevas señales en los pasos fronterizos con Estados Unidos en las que se leerá: “Bienvenidos a Columbia Británica, Canadá. Fuertes, orgullosos y que NUNCA seremos el estado número 51. ¡Lo sentimos!”.

“Aunque nuestra amabilidad es uno de nuestros mayores puntos fuertes, nunca, jamás, debes confundir esa amabilidad con debilidad”, afirmó Eby.

Ninguna de las partes tiene prisa por volver a la mesa de negociaciones

El ministro de Comercio de Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, afirmó que el Gobierno estaba evaluando las últimas medidas arancelarias de Estados Unidos y que seguía en contacto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Añadió que Canadá estaba dispuesto a entablar conversaciones cuando Washington estuviera preparado para ello.

El alto cargo de la Administración Trump que informó a los periodistas durante una conferencia telefónica celebrada a última hora del martes, organizada por la Casa Blanca, afirmó que los representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá han mantenido “conversaciones constructivas” y que volverían a reunirse en los próximos días para ver si hay una “vía para avanzar”.

La exfuncionaria de Comercio de Estados Unidos, Wendy Cutler, afirmó que el índice de popularidad de Carney, que ahora supera el 70%, le da pocos motivos para reanudar las negociaciones.