Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de septiembre de 2026
87°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor se accidenta y cae por una pendiente en la autopista PR-52

Videos e imágenes circulados en redes sociales muestran que el conductor fue sacado de un auto volcado

7 de septiembre de 2026 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así lucía el vehículo que cayó al cuerpo de agua. (Captura/Telemundo PR)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un conductor se salió de la vía pública en la mañana de este lunes y cayó por un barranco a un lado de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en dirección de Caguas a San Juan.

La Policía calificó, inicialmente, el incidente como un “accidente leve”, ya que no se habían reportado heridos.

De acuerdo con videos e imágenes que circulan en redes sociales, el auto quedó volcado al borde de la pendiente y equipos de rescate lograron sacar al conductor del vehículo para atenderlo.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la actualización de esta noticia.

Tags
Accidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoAutopista Luis A. FerréBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 7 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: