Conductor se accidenta y cae por una pendiente en la autopista PR-52

Un conductor se salió de la vía pública en la mañana de este lunes y cayó por un barranco a un lado de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en dirección de Caguas a San Juan.

La Policía calificó, inicialmente, el incidente como un “accidente leve”, ya que no se habían reportado heridos.

De acuerdo con videos e imágenes que circulan en redes sociales, el auto quedó volcado al borde de la pendiente y equipos de rescate lograron sacar al conductor del vehículo para atenderlo.