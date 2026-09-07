Conductor se accidenta y cae por una pendiente en la autopista PR-52
Videos e imágenes circulados en redes sociales muestran que el conductor fue sacado de un auto volcado
7 de septiembre de 2026 - 9:57 AM
7 de septiembre de 2026 - 9:57 AM
Un conductor se salió de la vía pública en la mañana de este lunes y cayó por un barranco a un lado de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en dirección de Caguas a San Juan.
La Policía calificó, inicialmente, el incidente como un “accidente leve”, ya que no se habían reportado heridos.
De acuerdo con videos e imágenes que circulan en redes sociales, el auto quedó volcado al borde de la pendiente y equipos de rescate lograron sacar al conductor del vehículo para atenderlo.
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