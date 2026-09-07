Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.

1 / 27 Monitoreo diario: La Plata continúa en ajustes operacionales mientras bajan los niveles de 8 embalses

Monitoreo diario: La Plata continúa en ajustes operacionales mientras bajan los niveles de 8 embalses. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.

1 / 27 | Monitoreo diario: La Plata continúa en ajustes operacionales mientras bajan los niveles de 8 embalses. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

El embalse Carraízo continuó este lunes la reducción en su nivel tras registrar una disminución de siete centímetros en las últimas 24 horas, de acuerdo con datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Esta disminución, sin embargo, aún mantiene a Carraízo dentro del nivel de “observación” al tener una altura de 38.87. El aumento que registró este embalse la semana pasada, gracias a las lluvias asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, provocaron que la AAA pusiera en pausa el plan de racionamiento implementado a inicios de agosto.

Asimismo, La Plata reportó una caída de seis centímetros (cm) y, con un nivel de 44.46 metros, y se mantiene bajo “ajustes operacionales”.

Por su parte, el embalse de Cidra, que también se encuentra bajo “ajustes operacionales”, mantuvo el mismo nivel del domingo, con 400.16 metros.

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Gráfica del nivel de los embalses a las 5:00 a.m. del lunes, 7 de septiembre (AAA)

En total, ocho de los 19 embalses monitoreados reportaron disminuciones en sus niveles este lunes, tres mantuvieron las mismas medidas que el domingo y ocho reportaron aumentos.

Reportaron reducciones Toa Vaca, en Villalba (2 cm); Carite, en Guayama (2 cm); Patillas (3 cm); Guayabal, en Juana Díaz (5 cm); Lucchetti, en Yauco (7 cm); y Cerrillos, en Ponce (4 cm).

Además de Cidra, también se quedaron igual los embalses Garzas, en Adjuntas, con un nivel de 736.06 metros, y Guajataca, en Quebradillas, con una altura de 195.91 metros.

Mientras, registraron aumentos Río Blanco, en Naguabo (13 cm); Fajardo (10 cm); Guineo, en Orocovis (1 cm); Matrullas, en Orocovis (4 cm); Guayo, en Lares (5 cm); Loco, en Yauco (1 cm); Dos Bocas, en Arecibo (11 cm); y Caonillas, en Utuado (4 cm).