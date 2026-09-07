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Monitoreo diario: La Plata continúa en ajustes operacionales mientras bajan los niveles de 8 embalses

La AAA reportó que ocho reservas de agua subieron de nivel este lunes y tres se mantuvieron igual que el domingo

7 de septiembre de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | Monitoreo diario: La Plata continúa en ajustes operacionales mientras bajan los niveles de 8 embalses. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El embalse Carraízo continuó este lunes la reducción en su nivel tras registrar una disminución de siete centímetros en las últimas 24 horas, de acuerdo con datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Esta disminución, sin embargo, aún mantiene a Carraízo dentro del nivel de “observación” al tener una altura de 38.87. El aumento que registró este embalse la semana pasada, gracias a las lluvias asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, provocaron que la AAA pusiera en pausa el plan de racionamiento implementado a inicios de agosto.

Asimismo, La Plata reportó una caída de seis centímetros (cm) y, con un nivel de 44.46 metros, y se mantiene bajo “ajustes operacionales”.

Por su parte, el embalse de Cidra, que también se encuentra bajo “ajustes operacionales”, mantuvo el mismo nivel del domingo, con 400.16 metros.

Gráfica del nivel de los embalses a las 5:00 a.m. del lunes, 7 de septiembre
Gráfica del nivel de los embalses a las 5:00 a.m. del lunes, 7 de septiembre (AAA)

En total, ocho de los 19 embalses monitoreados reportaron disminuciones en sus niveles este lunes, tres mantuvieron las mismas medidas que el domingo y ocho reportaron aumentos.

Reportaron reducciones Toa Vaca, en Villalba (2 cm); Carite, en Guayama (2 cm); Patillas (3 cm); Guayabal, en Juana Díaz (5 cm); Lucchetti, en Yauco (7 cm); y Cerrillos, en Ponce (4 cm).

Además de Cidra, también se quedaron igual los embalses Garzas, en Adjuntas, con un nivel de 736.06 metros, y Guajataca, en Quebradillas, con una altura de 195.91 metros.

Mientras, registraron aumentos Río Blanco, en Naguabo (13 cm); Fajardo (10 cm); Guineo, en Orocovis (1 cm); Matrullas, en Orocovis (4 cm); Guayo, en Lares (5 cm); Loco, en Yauco (1 cm); Dos Bocas, en Arecibo (11 cm); y Caonillas, en Utuado (4 cm).

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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