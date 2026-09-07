Mujer sufre herida de bala en medio de una pelea en Salinas

Una mujer resultó herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, lunes, en Salinas.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de la 1:00 a.m.

El informe policiaco indica que, “mientras se suscitaba una pelea en el lugar antes mencionado, un hombre con el rostro cubierto realizó varios disparos, alcanzando a una mujer de 25 años en el pie izquierdo y ocasionándole una herida de bala”.

La perjudicada fue trasladada a un hospital de área, donde fue atendida y posteriormente referida al Centro Médico de Río Piedras en condición estable.