Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de septiembre de 2026
79°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer sufre herida de bala en medio de una pelea en Salinas

La Policía indicó que el presunto pistolero tenía el rostro cubierto

7 de septiembre de 2026 - 6:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para continuar con la pesquisa. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer resultó herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, lunes, en Salinas.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de la 1:00 a.m.

El informe policiaco indica que, “mientras se suscitaba una pelea en el lugar antes mencionado, un hombre con el rostro cubierto realizó varios disparos, alcanzando a una mujer de 25 años en el pie izquierdo y ocasionándole una herida de bala”.

La perjudicada fue trasladada a un hospital de área, donde fue atendida y posteriormente referida al Centro Médico de Río Piedras en condición estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para continuar con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBalacerasSalinasHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 7 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: