Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de septiembre de 2026
84°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Avioneta se accidenta en Galápagos con seis personas a bordo

Una persona resultó herida y las otras cinco salieron ilesas tras la salida de pista durante una maniobra de despegue

7 de septiembre de 2026 - 9:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), indicó en un comunicado en el que aseguró que "el piloto y los pasajeros se encuentran bien". (Aviación Guayaquil)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una persona resultó herida este domingo cuando una avioneta se salió de la pista en el aeropuerto de Baltra, en Galápagos, mientras otras cinco resultaron ilesas, informó el ecuatoriano Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

RELACIONADAS

El aeropuerto indicó que tanto el piloto como los pasajeros se encuentran en buen estado.

El ECU 911 apuntó en sus redes sociales que coordinó la atención ante una emergencia registrada en el aeropuerto con la avioneta, en la que estaban seis pasajeros, pero no dio detalles sobre la persona herida.

Por su lado, el Aeropuerto Ecológico de Baltra precisó que después del mediodía se registró un incidente en la pista 14, cuando la aeronave HC-CYK, de la aerolínea ESAV, “sufrió una salida de la pista durante la maniobra de despegue”.

El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, quedó fuera de la pista tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.La aeronave terminó junto a una carretera después de salirse de la pista e impactar varios vehículos, según las autoridades.Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras el accidente, según informaron las autoridades.
1 / 5 | En imágenes: el accidente del avión de Amazon que partió del aeropuerto Luis Muñoz Marín. El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, quedó fuera de la pista tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. - Lynne Sladky

Tras reportarse la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), indicó en un comunicado en el que aseguró que “el piloto y los pasajeros se encuentran bien”.

El archipiélago de Galápagos, uno de los principales destinos para los turistas extranjeros, se encuentra a unas 620 millas de las costas continentales de Ecuador y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

Tags
EcuadorAccidente de avionesBreaking NewsIslas Galápagos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 6 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: