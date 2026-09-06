Cinco personas mueren: lo que se sabe del avión de Amazon que salió de San Juan y se incendió en Miami

Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego de que un avión de carga, que despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, se saliera de la pista este domingo tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde impactó varios vehículos y se incendió.

La información sobre las víctimas fue confirmada por las autoridades del condado de Miami-Dade en una conferencia de prensa. De acuerdo a los funcionarios, tres personas resultaron con heridas de gravedad y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones de menor gravedad.

El jefe de Miami-Dade Fire Rescue, Ray Jadallah, dijo que algunas personas quedaron atrapadas dentro de vehículos. El piloto y el copiloto también quedaron atrapados en el avión. Los equipos de bomberos aún atendían una fuga de combustible de la aeronave varias horas después del accidente, indicó Jadallah.

Más de 60 unidades de Miami-Dade Fire Rescue respondieron al accidente y, al llegar, encontraron la aeronave en llamas mientras los equipos trabajaban para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes.

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El avión, que operaba para Amazon Prime Air, quedó inhabilitado en el extremo noroeste del aeropuerto, cerca de dos camiones de carga, según imágenes tomadas en la escena.

Miami-Dade Fire Rescue movilizó más de 60 unidades al lugar, donde los equipos trabajaron para extinguir las llamas y evaluar a las personas afectadas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) confirmó que investigará el accidente ocurrido en el vuelo 7598 de 21 Air del avión Boeing 767-300 de carga, que aterrizó alrededor de las 2:00 p.m., hora local.

Para la tarde del domingo, unos 250 vuelos habían registrado retrasos en el aeropuerto, de acuerdo con FlightAware. (David Fischer)

Todas las pistas y calles de rodaje del aeropuerto fueron cerradas y se estableció un “ground stop” (suspensión de operaciones) mientras los equipos de emergencia atendían la situación. Para la tarde del domingo, unos 250 vuelos habían registrado retrasos en el aeropuerto, de acuerdo con FlightAware.

La FAA advirtió que los retrasos podrían continuar incluso después de la reapertura del aeropuerto, debido a que las llegadas y salidas se reanudarían a un ritmo reducido.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) informó que también recopilaba información sobre el accidente.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026

El vuelo era operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767 tenía 32 años y originalmente fue construido para transportar pasajeros. En 2015 fue convertido en un avión de carga, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.