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Vivienda pública reconoce serio problema de filtraciones en residenciales públicos

La agencia trabaja en reparaciones en 73 complejos mediante subastas que están en curso y otras que deben efectuarse el año próximo

6 de septiembre de 2026 - 6:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Senadores se disponen a realizar vistas en residenciales públicos, como Monte Hatillo, para evaluar las condiciones en las que se encuentran y cómo los administradores usan los fondos. (GFR Media)
Los 328 residenciales públicos estarán siendo impactados con mejoras a efectuarse con fondos federales.
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aunque no precisó cuáles, el administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario, reconoció este domingo que la mayoría de los residenciales públicos confrontan problemas de filtración de agua y humedad, por lo que, en 73 de ellos, están en curso trabajos de corrección o reparación.

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Esas obras se encaminaron a través de 90 subastas, y el próximo año esperan hacer 227 subastas adicionales para impactar al resto de los residenciales públicos.

“Este plan de trabajo, lo estamos haciendo en los 328 residenciales públicos. El próximo año, debemos tirar, Dios mediante, 227 subastas para poder trabajar con todo porque, poco que mucho, algún residencial tiene problemas de humedad, tiene problemas de filtración”, indicó Rosario a preguntas de El Nuevo Día.

Un reportaje televisivo (Telemundo) mostró el sábado las condiciones en las que vivía una madre soltera junto a sus hijos en el residencial Jardines del Paraíso, en San Juan. El apartamento mostraba filtraciones graves que arruinaron los enseres domésticos y otras pertenencias de la residente.

Rosario aseguró que se trabajó “en la mitigación” del apartamento de la mujer, ubicado en uno de los 27 edificios del complejo de vivienda pública, junto a otras ocho familias que también confrontaban el mismo problema, cuya raíz, dijo, eran “tuberías que estaban en desnivel”.

Pero, cuestionado sobre cuántos casos más había en esas condiciones, Rosario contestó: “Como ese residencial, tenemos muchísimos más residenciales que han estado siendo trabajados con las 90 subastas que tenemos corriendo”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es mitigando. Recordemos que esta situación viene desde hace aproximadamente muchos años atrás por las situaciones que hemos tenido por los huracanes y demás”, sostuvo.

Indicó que, a la mujer, se le consiguieron vales de comida para asistirla y una organización sin fines de lucro le donaría los electrodomésticos.

Rosario enumeró que, en los residenciales públicos, se realizan diversidad de trabajos, que incluyen impermeabilización de techos, pintura, plomería, arreglos o reparación de canchas, aceras, parques y gimnasios al aire libre.

En proceso instalación de cisternas

Respecto a la instalación de cisternas comunitarias en los residenciales públicos, una iniciativa que el gobierno anunció en junio, Rosario informó que están ubicando este equipo en los residenciales Las Margaritas, Luis Lloréns Torres y Fray Bartolomé de las Casas.

Estratégicamente, han sido ubicadas en áreas donde cualquier residente pueda llegar y poder también atender esa necesidad de nuestros adultos mayores. Para esto, hemos invertido alrededor de $150,000 provenientes al 100% de fondos federales destinados para poder proveer seguridad y calidad de vida”, expresó Rosario.

“La Administración de Vivienda Pública ha estado invirtiendo alrededor de $300,000 en esta compra de cisternas. Vamos a estar instalando alrededor de 5,000 cisternas en todos los proyectos para poder atender esta necesidad”, puntualizó el jefe de la AVP.

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Departamento de la Vivienda Administración de Vivienda PúblicaResidenciales públicos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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