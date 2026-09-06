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Aeropuerto Internacional Luis Muñoz recibe vuelos desviados de Miami tras incidente con avión de Amazon

Aerostar recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas

6 de septiembre de 2026 - 5:02 PM

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Los vuelos de American Airlines proceden de Dominica, Martinica y Venezuela y llegarán a San Juan entre las 3:47 p.m. y las 4:45 de la tarde. (Carlos Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La empresa Aerostar Airport Holdings informó este domingo que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín mantiene sus operaciones con normalidad, mientras recibe tres vuelos de American Airlines que fueron desviados de Miami debido a las restricciones operacionales provocadas por el incidente de un avión de carga que había salido de San Juan.

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Los vuelos AA3465, procedente de Dominica; AA2691, procedente de Fort-de-France, Martinica; y AA4316, procedente de Maracaibo, Venezuela, fueron desviados hacia San Juan. Sus llegadas estaban estimadas para las 3:47 p.m., 4:00 p.m. y 4:45 p.m., respectivamente.

El Aeropuerto Internacional de Miami mantiene una suspensión temporal de operaciones (ground stop) luego de que un avión de carga de Amazon Prime Air, que había partido del aeropuerto de San Juan, se saliera de la pista tras aterrizar alrededor de las 2:00 p.m., según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La aeronave era un Boeing 767-300 operado por 21 Air en el vuelo 7598. El incidente provocó el cierre temporal de las pistas y calles de rodaje de Miami. Aerostar advirtió que los vuelos con destino a Miami podrían experimentar cambios mientras permanezcan vigentes las restricciones en ese aeropuerto.

El próximo vuelo de American Airlines programado para salir desde San Juan hacia Miami mantiene, por el momento, su salida para las 4:30 p.m.

La empresa recomendó a los pasajeros con vuelos desde o hacia Miami verificar el estado de sus itinerarios directamente con la aerolínea.

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Aerostar Airport HoldingsAeropuerto Luis Muñoz MarínAmerican AirlinesBreaking NewsAeropuertosviajesAviónAccidente de aviones
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