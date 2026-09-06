El Sonido de la Calle: nueva iniciativa de Vivienda Pública para impulsar género urbano en residenciales
El proyecto se desarrolla en coordinación con la Compañía de Turismo
6 de septiembre de 2026 - 2:05 PM
6 de septiembre de 2026 - 2:05 PM
La Administración de Vivienda Pública (AVP) desarrolla una iniciativa denominada “El Sonido de la Calle”, que permitirá a vecinos de residenciales públicos, de entre 13 y 45 años de edad, demostrar su talento en el género urbano.
“‘El Sonido de la Calle’ es una propuesta dirigida a brindar oportunidades de talento musical. Aquí, básicamente, al momento, tenemos 350 participantes de entre 13 y 45 años de edad, de niños, de jóvenes y adultos mayores que quieren audicionar en cuanto al género urbano. Esta iniciativa contará con unos padrinos, los cuales van a estar desarrollando un proyecto para poder trabajarlo”, indicó este domingo el administrador de la AVP, Juan Rosario, durante la conferencia de prensa “Asunto Semanal”, en La Fortaleza.
No dio, de inmediato, detalles adicionales de la iniciativa que se cuece junto a la Compañía de Turismo. Pero ilustró que se trata de un proyecto similar al que realizaron bajo el nombre de “Our Residents Got Talent”, que permitió que los residentes en los 328 complejos de vivienda pública de la isla demostraran su talento en baile, canto y otras destrezas artísticas.
En el caso de “Our Residents Got Talent”, contó con la participación de miles de residentes de residenciales y el espectáculo cumbre fue en el Coliseo de Puerto Rico, con cerca de 15 presentaciones artísticas.
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