Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
6 de septiembre de 2026
91°Lluvias dispersas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Sonido de la Calle: nueva iniciativa de Vivienda Pública para impulsar género urbano en residenciales

El proyecto se desarrolla en coordinación con la Compañía de Turismo

6 de septiembre de 2026 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una portavoz de los vecinos de los caseríos opinó que el proyecto responde a "intereses políticos, antes que a mejorar la calidad de vida de la gente de los residenciales". (Archivo)
El nuevo proyecto será similar al que realizó la AVP bajo el nombre de “Our Residents Got Talent”, que permitió que los residentes en los 328 complejos de vivienda pública de la isla demostraran su talento en baile, canto y otras destrezas artísticas.
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La Administración de Vivienda Pública (AVP) desarrolla una iniciativa denominada “El Sonido de la Calle”, que permitirá a vecinos de residenciales públicos, de entre 13 y 45 años de edad, demostrar su talento en el género urbano.

RELACIONADAS

“‘El Sonido de la Calle’ es una propuesta dirigida a brindar oportunidades de talento musical. Aquí, básicamente, al momento, tenemos 350 participantes de entre 13 y 45 años de edad, de niños, de jóvenes y adultos mayores que quieren audicionar en cuanto al género urbano. Esta iniciativa contará con unos padrinos, los cuales van a estar desarrollando un proyecto para poder trabajarlo”, indicó este domingo el administrador de la AVP, Juan Rosario, durante la conferencia de prensa “Asunto Semanal”, en La Fortaleza.

No dio, de inmediato, detalles adicionales de la iniciativa que se cuece junto a la Compañía de Turismo. Pero ilustró que se trata de un proyecto similar al que realizaron bajo el nombre de “Our Residents Got Talent”, que permitió que los residentes en los 328 complejos de vivienda pública de la isla demostraran su talento en baile, canto y otras destrezas artísticas.

Juan Rosario, administrador de Vivienda Pública, dijo que próximamente brindaría más detalles del proyecto llamado "El Sonido de la Calle".
Juan Rosario, administrador de Vivienda Pública, dijo que próximamente brindaría más detalles del proyecto llamado "El Sonido de la Calle". (Suministrada)

En el caso de “Our Residents Got Talent”, contó con la participación de miles de residentes de residenciales y el espectáculo cumbre fue en el Coliseo de Puerto Rico, con cerca de 15 presentaciones artísticas.

Tags
MúsicaResidenciales públicosAdministración de Vivienda Pública
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 6 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: