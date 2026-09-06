Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
6 de septiembre de 2026
91°Lluvias dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó el aumento en los niveles de ríos y quebradas

6 de septiembre de 2026 - 1:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología informó que había caído una pulgada de lluvia y esperaban dos a tres adicionales. (NOAA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones repentinas para tres municipios.

RELACIONADAS

De acuerdo con la agencia federal, las lluvias podrían provocar complicaciones en áreas de poco drenaje, ríos y quebradas en Ciales, Manatí y Morovis.

Agregó que el comunicado estaría en efecto hasta las 3:35 de la tarde.

“A las 12:21 p.m., el radar Doppler indicó fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Se están produciendo inundaciones menores o se espera que comiencen en breve en la zona afectada. Ha caído hasta una pulgada de lluvia”, informó el SNM.

Agregó que “se esperan precipitaciones adicionales de una a dos pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”.

“En terrenos montañosos existen cientos de cruces de baja altura que pueden ser peligrosos con lluvias intensas. No intente cruzar carreteras inundadas. Busque una ruta alternativa”, exhortó.

Tags
InundacionesServicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsCialesManatíMorovis
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 6 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: