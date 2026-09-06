Emiten advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó el aumento en los niveles de ríos y quebradas
6 de septiembre de 2026 - 1:54 PM
6 de septiembre de 2026 - 1:54 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones repentinas para tres municipios.
De acuerdo con la agencia federal, las lluvias podrían provocar complicaciones en áreas de poco drenaje, ríos y quebradas en Ciales, Manatí y Morovis.
Agregó que el comunicado estaría en efecto hasta las 3:35 de la tarde.
“A las 12:21 p.m., el radar Doppler indicó fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Se están produciendo inundaciones menores o se espera que comiencen en breve en la zona afectada. Ha caído hasta una pulgada de lluvia”, informó el SNM.
📅 Sun, Sep 6, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 6, 2026
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
⏰ Sun Sep 6, 3:15 PM AST | dom, 6 sept, 3:15 p. m. AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/C4C6f2bgOl
Agregó que “se esperan precipitaciones adicionales de una a dos pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”.
“En terrenos montañosos existen cientos de cruces de baja altura que pueden ser peligrosos con lluvias intensas. No intente cruzar carreteras inundadas. Busque una ruta alternativa”, exhortó.
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