Emiten advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones repentinas para tres municipios.

De acuerdo con la agencia federal, las lluvias podrían provocar complicaciones en áreas de poco drenaje, ríos y quebradas en Ciales, Manatí y Morovis.

Agregó que el comunicado estaría en efecto hasta las 3:35 de la tarde.

“A las 12:21 p.m., el radar Doppler indicó fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Se están produciendo inundaciones menores o se espera que comiencen en breve en la zona afectada. Ha caído hasta una pulgada de lluvia”, informó el SNM.

Agregó que “se esperan precipitaciones adicionales de una a dos pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”.