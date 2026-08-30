Onda tropical: llegan los aguaceros asociados a los remanentes de la tormenta Dolly

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que aguaceros de una onda tropical comenzaron a desarrollarse en la mañana de hoy, domingo, en el este de Puerto Rico.

El meteorólogo del SNM, Ian Colón, indicó que las lluvias responden a los remanentes de lo que había sido la tormenta tropical Dolly, que se acercó a la isla un poco antes de lo esperado.

“Es posible que se emitan advertencias (de inundaciones) durante el día”, comentó Colón.

“Podrían haber acumulaciones de una a tres pulgadas en general”, agregó.

Apuntó que el radar ya mostraba actividad de lluvia en las cuencas de los embalses Carraízo y La Plata.

Sin embargo, recordó que “las acumulaciones (de lluvia) no deben sacarnos de la sequía, pero sí pudiera ser un alivio”.

Asimismo, señaló que la actividad de lluvia más fuerte sería en la porción este de Puerto Rico y luego en el sur, debido a un cambio en la dirección del viento.

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Anticipó que podrían haber tronadas, con los peligros asociados, incluyendo de rayos y posibles inundaciones repentinas.

También advirtió posibles peligros asociados a ventoleras, debido a ráfagas de hasta 25 millas por hora.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

La parte “más fuerte” de la onda duraría hasta esta noche, mientras que el lunes en la mañana todavía habría lluvias en el área.

Por otro lado, Colón indicó que está en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en el Atlántico y pasajes al este de Puerto Rico.