Misión de 15 horas para rescatar a montañista varado a miles de metros de altura en California

Mammoth Lakes - Voluntarios llevaron a cabo una operación de más de 15 horas para rescatar a un hombre que se salió de la ruta en la Sierra Nevada de California y quedó varado en una pequeña repisa, informaron rescatistas.

Un equipo de cuatro personas realizó el rescate el fin de semana pasado cerca de Mammoth Lakes, California, indicó el Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado Mono.

El desafío consistió en que no había tiempo que perder con una caída vertical de miles de metros abajo, manifestó el portavoz del equipo, Mitchell Quiring.

El escalador varado tenía solo un pie completamente apoyado en la repisa de 6 pulgadas (15 centímetros) y sacudía las piernas y las alternaba para evitar cansarse, explicó Quiring, quien formó parte del equipo de rescate.

“Una caída de allí sería mortal, casi con seguridad”, escribió el equipo en su página de Facebook.

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Quiring señaló que atribuye al escalador, Rob Martin, la fortaleza y la voluntad de vivir.

“Él no iba a rendirse. Se iba a aguantar hasta que hubiera una solución”, expresó Quiring. “Para eso entrenamos, así que hay mucha confianza en apoyarse en eso”.

El grupo de voluntarios lleva mucho tiempo entrenándose para realizar rescates técnicos. Los rescatistas están entre los que despliega la policía del condado Mono en la Sierra Nevada, a unas 200 millas (322 kilómetros) al este de San Francisco.

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