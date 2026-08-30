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Tiroteo en “rave” en Suiza deja un muerto y cinco heridos

La Policía busca al sospechoso que abrió fuego en la madrugada, al finalizar la fiesta

30 de agosto de 2026 - 7:16 AM

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Agentes de policía armados patrullan cerca del hipódromo de Schachen, en Aarau, tras un tiroteo ocurrido durante una fiesta rave el domingo. (Michael Buholzer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ginebra - Un tiroteo en una “rave” en el norte de Suiza dejó un muerto y cinco heridos la madrugada del domingo, informaron la policía local y medios de comunicación.

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El hecho ocurrió en Aarau, la capital del cantón Argovia, a 29 millas (46 kilómetros) al oeste de Zúrich, indicó la Policía. Añadió que el agresor sigue prófugo.

“La búsqueda del perpetrador desconocido continúa”, escribió la policía en X. “Los posibles motivos y las circunstancias exactas del crimen siguen sin estar claros”.

Una mujer de 22 años murió a causa de las heridas en el lugar, señaló la fuerza pública. Añadió que cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, fueron trasladados al hospital con heridas que iban de leves a graves.

Todas las víctimas son residentes de Suiza, dijo la Policía. Sus nombres no fueron divulgados debido a las normas suizas de privacidad. Los tiroteos públicos son cosa inusual en este país alpino aunque la tenencia de armas es generalmente aceptada.

El portavoz policial Pascal Wenzel dijo a la radiotelevisión pública suiza SRF que la policía fue alertada alrededor de las 2:30 a.m. sobre el tiroteo.

En el momento del incidente, se celebraba la “Aarau Rave VOL. 7” en el hipódromo del distrito de Schachen, en Aarau, informó SRF. El cuerpo de bomberos acordonó una amplia zona alrededor del lugar.

Hay una enorme presencia policial en la zona y las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse alejada del lugar. Policías, bomberos y ambulancias acudieron al lugar en gran número. Incluso la policía de Friburgo, en la vecina Alemania, participó en los esfuerzos de búsqueda del sospechoso, informó la agencia de noticias alemana dpa.

El diario suizo Blick informó que los asistentes a la “rave” inicialmente confundieron los disparos con fuegos artificiales hasta que alguien gritó “todos al suelo”.

El tiroteo ocurrió justo después de que terminara la “rave”, reportó el diario, añadiendo que posteriormente la Policía llevó a todos los visitantes restantes a un gimnasio cercano.

La Policía pidió a quien tenga video o fotos del incidente que los compartan con las autoridades

El Aargau Racing Club, que gestiona el hipódromo, expresó conmoción por el tiroteo.

“Extendemos nuestra más profunda simpatía a todos los afectados y sus familias, que enfrentan esta situación difícil y angustiosa”, declaró en su sitio web. “Nos gustaría agradecer a los servicios de emergencia y a todos los demás involucrados que trabajaron de manera profesional y con dedicación en el lugar”.

El DJ suizo Tekibo, que estaba actuando en la “rave”, escribió en Instagram que “lo que pasó en la rave de Aarau es absolutamente desgarrador” .

“Se supone que el techno y las raves son un lugar de libertad y seguridad, nunca un lugar donde pase algo así”, añadió.

Aarau tiene unos 22,300 habitantes. Está a unas 18 millas (30 kilómetros) al sur de la frontera alemana.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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