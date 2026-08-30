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Amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia eclipsan votación en Islandia para adhesión a la Unión Europea

El referéndum islandés se ve ensombrecido por las amenazas y sus repercusiones geopolíticas

30 de agosto de 2026 - 10:35 PM

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Votantes y trabajadores electorales en el interior de un colegio electoral del Ayuntamiento de Reikiavik, en Islandia, durante un referéndum sobre la reanudación de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, el sábado 29 de agosto de 2026. (Marco Di Marco)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Reykjvik, Islandia— Los votantes islandeses acuden a las urnas este sábado para decidir si el país debe reanudar las negociaciones, estancadas desde hace tiempo, para convertirse en miembro de la Unión Europea, bajo la sombra de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de la vecina Groenlandia.

La pregunta del referéndum, un “sí” o un “no”, es lo suficientemente sencilla para los aproximadamente 265,000 votantes con derecho a voto: ¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?

Un voto a favor dará lugar a negociaciones con el poder ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, que abarcarán 35 ámbitos, desde la economía hasta los derechos humanos. Algunos partidarios creen que la Unión Europea ofrecerá protección si Trump llegara a lanzar amenazas similares contra Islandia. También consideran que la adhesión al bloque generará estabilidad económica.

Si los votantes rechazan la propuesta, se acabó, al menos durante una generación. Los detractores se han movilizado en torno a la amenaza que supondrá la pertenencia a la UE para las ricas reservas pesqueras de Islandia y al hecho de que el país ya se beneficia de formar parte del mercado único europeo sin fricciones y del espacio Schengen, ambos con libre circulación.

Los expertos prevén una votación reñida.

Más del 20% de los votantes emitieron su voto por adelantado antes del día de las elecciones, según informó la cadena nacional de radio y televisión RÚV.

Groenlandia es la isla más grande del mundo.Ubica en en el hemisferio norte, entre el Océano Atlántico Norte y el Océano Ártico, al noreste de América del Norte y al oeste de Islandia.Los salarios netos medios son de alrededor de 3,600 euros (4,188 dólares) mensuales, pero no hay salario mínimo oficial. Las jornadas laborales suelen ser de 40 horas semanales.
1 / 23 | ¿Cómo es vivir en Groenlandia?. Groenlandia es la isla más grande del mundo. - Evgeniy Maloletka

“Ha sido una contienda reñida y sumamente emocionante”, declaró la primera ministra Kristrún Frostadóttir, cuyo programa electoral se basaba en parte en la reincorporación a la UE, tras votar. “Ha elevado a un nivel superior el debate sobre la UE, sobre el lugar que ocupa Islandia en el mundo y sobre nuestra situación y estatus geopolíticos en general”.

Groenlandia proyecta su sombra sobre el referéndum

Cuando Trump habló de controlar Groenlandia, sobre todo a principios de este año, cambió el estado de ánimo en Islandia, situada a solo 180 millas del territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de larga data de Estados Unidos.

Islandia es miembro de la OTAN, pero, aun así, algunos de sus ciudadanos se alarmaron especialmente cuando, por error, mencionó a su país cuatro veces al hablar de sus planes respecto a Groenlandia.

Aunque Trump ha señalado que no recurrirá a la fuerza para apoderarse de Groenlandia, su interés no parece haber disminuido.

La preocupación subyacente entre muchos islandeses es clara: si se apoderan de Groenlandia, ¿será Islandia la siguiente?

La pregunta que surge a continuación también es clara: si la respuesta es sí, ¿supone la pertenencia a la UE un dique de contención frente a cualquier nueva ambición de Trump en el Atlántico Norte?

El gobierno de coalición de izquierda de Islandia, elegido en 2024, sin duda así lo cree, y esa es la razón principal por la que siguió adelante con el referéndum sobre la UE que había previsto para el año que viene.

Tras más de una década, la pertenencia a la UE vuelve a estar en la agenda

Hablar de la UE no es nada nuevo en Islandia, que puso fin formalmente a su anterior intento de adherirse al bloque en 2015, en gran medida debido a las preocupaciones sobre las consecuencias que tendría su adhesión para sus abundantes recursos pesqueros.

Las abundantes capturas de bacalao y eglefino en las frías aguas árticas que rodean Islandia también son fundamentales para la identidad nacional. Los descendientes de los vikingos que se establecieron en Islandia llevan siglos viviendo del mar.

President Donald Trump speaks during an event to present the Congressional Space Medal of Honor to Artemis II crew members, Friday, Aug. 28, 2026, at Johnson Space Center in Houston. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
President Donald Trump speaks during an event to present the Congressional Space Medal of Honor to Artemis II crew members, Friday, Aug. 28, 2026, at Johnson Space Center in Houston. (AP Photo/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein)

Dado que gran parte de la economía del país gira en torno a su lucrativa y bien gestionada industria pesquera, los derechos de pesca han sido un tema recurrente en los días previos al referéndum.

La adhesión de los 27 países a la UE exigirá que Islandia se incorpore a la política pesquera común del bloque, lo que permitirá la entrada de arrastreros españoles, neerlandeses y de otros países en sus aguas. El Gobierno ha indicado que buscará un acuerdo especial, posiblemente una exclusión total de dicha política.

Si gana el “sí” en la votación, eso no supondrá el final del proceso para Islandia. Los votantes tendrán entonces que aprobar o rechazar el acuerdo de adhesión que se negocie.

La pesca no es solo una cuestión económica; forma parte de la identidad nacional

Para muchos, la identidad nacional de Islandia y, en última instancia, su cultura, también están en juego.

Islandia, que se independizó de Dinamarca en 1944, cuenta con una orgullosa historia de resistencia a dejarse someter por naciones europeas más grandes y ricas. Incluso libró —y ganó— las llamadas “guerras del bacalao” con el Reino Unido en la década de 1970 por sus caladeros.

Los partidarios de la adhesión a la UE sostienen que lo mejor para Islandia es acercarse a sus vecinos europeos para hacer frente a problemas que no respetan las fronteras, como el cambio climático. También afirman que el euro aportará más estabilidad que la volátil moneda islandesa, la corona, y que la pertenencia a la UE reducirá la inflación y los tipos de interés.

“Mantener buenas relaciones y vínculos estrechos con Europa es, sin duda, lo mejor que Islandia ha hecho jamás y debería seguir haciéndolo”, destacó Haukur Hallsson tras votar a favor de las conversaciones sobre la UE. “En este momento, Islandia debería mirar, sin duda, más hacia Europa que hacia la Casa Blanca”.

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"La necesitamos para la seguridad nacional", expresó el mandatario.

Los detractores sostienen que el sistema actual es el adecuado y que Islandia ya disfruta de todas las ventajas de la integración europea sin las concesiones de soberanía que conlleva inevitablemente la adhesión plena. Afirman que su peso en el Parlamento Europeo será escaso y que prefieren negociar algunos de sus propios acuerdos comerciales, como uno con China.

Agust Hallvardsson afirmó que votó en contra de la medida porque la independencia de los sectores pesquero y agrícola de Islandia es fundamental.

“No me gusta lo que está pasando en la UE”, afirmó Hallvardsson. “Es como un gran barco en llamas. Creo que necesitan, ya sabe, poner sus cosas en orden antes de que nos unamos a ellos. Y creo que estamos mejor por nuestra cuenta”.

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