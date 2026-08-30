ICF confirma que osamenta encontrada debajo de puente en Cayey es humana

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó, en la noche del sábado, que los restos óseos encontrados por agentes de la Policía debajo de un puente de la autopista PR-52, en jurisdicción de Cayey, son de un humano.

“La antropóloga forens Meisshialette Ortiz Quiñones acudió a la escena bajo el puente de la (carretera) PR-52, donde fueron localizados restos óseos humanos”, señaló el ICF en declaraciones escritas.

El ICF añadió que las autoridades decidieron asegurar y custodiar el perímetro y retomar los trabajos mañana, domingo, debido a la pobre iluminación en la escena.

“Ante la falta de iluminación adecuada para realizar los trabajos de manera segura y rigurosa, el ICF y la Policía de Puerto Rico acordaron continuar mañana, durante horas del día, con el procesamiento de la escena y la recuperación de los restos”, los que el ICF describió como “dispersos en el área”.

El reporte preliminar de la Policía señaló que una llamada a la 1:46 p.m. alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en el lugar. A llegar a la altura del kilómetro 46.4 de la autopista PR-52, los agentes se toparon con los restos.