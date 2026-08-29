Granada de humo hallada en el aeropuerto Luis Muñoz Marín contenía material activo

Lo que parecía ser una jornada de trabajo rutinaria terminó en una inesperada sorpresa para un empleado de mantenimiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. El viernes, mientras realizaba sus labores, se topó con un objeto que llamó su atención: una granada de humo activa.

“Había sido localizada en el área de los baños públicos que están frente a la mesa de servicio de Southwest. No es hasta tanto y en cuanto a un empleado de mantenimiento le llama la atención que la toma en sus manos”, dijo el teniente Ismael Cartagena Carattini, director de la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública de la Policía.

“Y, después, cuando se percata de que tiene lo que llamamos como un safety pin o un gancho que parece una llave, que le llama la atención y él se preocupa y la libera cerca de donde están las máquinas que son para empacar con plásticos el equipaje, y él mismo notifica a seguridad”, agregó a El Nuevo Día.

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Tras la notificación, las autoridades activaron el protocolo de seguridad correspondiente. El informe preliminar de la Policía estableció que la “situación sospechosa” fue reportada a la 1:19 p.m. Tras atender el incidente, las operaciones en el aeropuerto luego retornaron a la normalidad.

Cartagena Carattini confirmó a El Nuevo Día que se trató de una granada de humo de uso comercial, como las que utilizan las compañías de seguridad durante sus adiestramientos. Añadió que los reportes sobre situaciones similares con este tipo de granada no son comunes en Puerto Rico.

Radiografía de la granada de humo comercial hallada en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina. (suministrada)

“No es prohibida. Entendemos, como parte de la investigación, que la persona quizás se iba acercando al punto de cotejo. Cuando se percata de que la tiene, pues obviamente la liberó en el área del baño, que no es el lugar adecuado y menos para que después se activara un protocolo”, mencionó Cartagena Carattini.

Detalles del artefacto

La granada hallada en el aeropuerto tiene impresa la identificación “www.EG-Products.com - Wire Pull Smoke”. Al colocar dicha dirección en el buscador, el usuario es dirigido a EG Products (Enola Gaye), empresa especializada en la fabricación y comercialización de dispositivos de humo de colores para distintos usos.

La compañía, que comenzó operaciones en 1996 en Inglaterra, señala que sus productos son utilizados, entre otros fines, en fotografía, producciones de cine y televisión, eventos, deportes y adiestramientos de servicios de emergencia. Tiene facilidades en el Reino Unido y en Nevada, según su portal electrónico.

Entre sus productos se encuentran las llamadas “Wire Pull Smoke Grenades”, dispositivos que cuentan con un sistema de activación mediante un anillo o pasador. “La granada de humo más popular del mundo, cuyo diseño y funcionamiento se han convertido en un estándar de la industria. Es fácil de encender y cuenta con el sistema de ignición Wire Pull®, que se activa al tirar del anillo hacia un lado", indica la plataforma digital.

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Verifican cámaras de seguridad

Ante el hallazgo de este artefacto en el aeropuerto, Cartagena Carattini confirmó que la Policía trabaja junto a Aerostar Airport Holdings, LLC., operador del aeropuerto, en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad. “Hay un sinnúmero de personas que minutos antes habían utilizado el baño, pero todavía no hemos podido establecer lo que es la posible intención”, dijo.

“Todavía continuamos (analizando videos de cámaras de seguridad). Como hay varias mesas de servicio de varias aerolíneas estamos intentando, pues verificar personas que nos llaman la atención en cierto modo... pero muchos de ellos se han marchado de Puerto Rico para Estados Unidos y otros países”, mencionó.

Granada de humo hallada en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. (Suministrada)

En cuanto a lo que sucedió con la granada, Cartagena Carattini detalló que “como parte de los procesos, pues nosotros la levantamos (del lugar). Aseguramos el área de que se pudiera activar, la transportamos en un vehículo seguro y llevamos a un búnker que tenemos en Isla de Cabra. Nosotros la fotografiamos y la vamos a tratar como evidencia en su momento”.

Se puede demoler

“Posteriormente, se puede demoler dentro de un ejercicio de demolición que nosotros hacemos constantemente”, comentó el oficial. “Sí, es una granada activa, pero de humo. Lo que hace es que, cuando se lanza, pues va a lanzar un humo bastante gris oscuro”, aseveró.

A preguntas de este medio, aclaró que este tipo de granada no genera una explosión como otras, sino que puede producir chispas y, si hay material combustible cerca, provocar un incendio. “A su vez, mientras va quemando la sustancia que tiene en su interior, pues va generando bastante humo”, comentó.

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Una persona a quien las autoridades le comprueben una intención criminal al introducir este tipo de artefacto en instalaciones cobijadas por normas federales podría enfrentar serias sanciones y penalidades. Por tanto, Cartagena Carattini hizo un llamado contundente a los viajeros locales y extranjeros en la isla.