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Tiroteo en Fajardo deja un joven herido en el cuello: arrestan a dos hombres

La Policía ocupó tres armas de fuego, 250 municiones y otros artículos durante un allanamiento relacionado con la pesquisa

29 de agosto de 2026 - 12:14 PM

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El caso será consultado con el fiscal Daniel Feliciano, de la Fiscalía de Fajardo, para la posible radicación de cargos. (Suministrada .)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos hombres fueron arrestados en Fajardo por su presunta relación con una agresión a tiros que dejó a un joven de 22 años herido de bala en el cuello.

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Según la Policía, los detenidos presuntamente viajaban en un vehículo utilizado durante el ataque, reportado la mañana del jueves, 27 de agosto, en la urbanización Valle Puerto Real, en Fajardo.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, el joven se encontraba dentro de una Hyundai Tucson negra y se preparaba para salir hacia su trabajo cuando tres individuos que viajaban en otro vehículo se acercaron y realizaron varios disparos.

Como resultado, sufrió una herida de bala en el cuello. Acto seguido, puso en marcha su vehículo e impactó varios autos que se encontraban en el área.

Posteriormente, fue atendido por paramédicos y transportado mediante Aeromed al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, para recibir atención médica.

La evidencia ocupada por la Policía.
La evidencia ocupada por la Policía. (Suministrada)

Como parte de la investigación, los agentes ocuparon un Toyota Tercel verde, de dos puertas, que presuntamente guarda relación con los hechos.

Tras consultar con la Fiscalía de Fajardo, las autoridades obtuvieron una orden para allanar el vehículo. Durante el registro, encontraron un rifle calibre 5.56, un rifle Mini Draco calibre 7.62 × 39 y una pistola Glock Gen 4 calibre 9 milímetros.

También confiscaron varios cargadores, 250 municiones de diferentes calibres, un casquillo calibre 5.56, un teléfono celular, una identificación, una tablilla, una capucha, una máscara rígida, un guante y una bolsa con sustancia vegetal.

Los detenidos fueron trasladados a la División de Drogas de Fajardo, donde una prueba de campo realizada a la sustancia ocupada arrojó positivo a marihuana, según la Policía.

El caso será consultado con el fiscal Daniel Feliciano, de la Fiscalía de Fajardo, para la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsArrestosFajardoPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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