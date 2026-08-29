Tiroteo en Fajardo deja un joven herido en el cuello: arrestan a dos hombres

Dos hombres fueron arrestados en Fajardo por su presunta relación con una agresión a tiros que dejó a un joven de 22 años herido de bala en el cuello.

Según la Policía, los detenidos presuntamente viajaban en un vehículo utilizado durante el ataque, reportado la mañana del jueves, 27 de agosto, en la urbanización Valle Puerto Real, en Fajardo.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, el joven se encontraba dentro de una Hyundai Tucson negra y se preparaba para salir hacia su trabajo cuando tres individuos que viajaban en otro vehículo se acercaron y realizaron varios disparos.

Como resultado, sufrió una herida de bala en el cuello. Acto seguido, puso en marcha su vehículo e impactó varios autos que se encontraban en el área.

Posteriormente, fue atendido por paramédicos y transportado mediante Aeromed al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, para recibir atención médica.

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La evidencia ocupada por la Policía. (Suministrada)

Como parte de la investigación, los agentes ocuparon un Toyota Tercel verde, de dos puertas, que presuntamente guarda relación con los hechos.

Tras consultar con la Fiscalía de Fajardo, las autoridades obtuvieron una orden para allanar el vehículo. Durante el registro, encontraron un rifle calibre 5.56, un rifle Mini Draco calibre 7.62 × 39 y una pistola Glock Gen 4 calibre 9 milímetros.

También confiscaron varios cargadores, 250 municiones de diferentes calibres, un casquillo calibre 5.56, un teléfono celular, una identificación, una tablilla, una capucha, una máscara rígida, un guante y una bolsa con sustancia vegetal.

Los detenidos fueron trasladados a la División de Drogas de Fajardo, donde una prueba de campo realizada a la sustancia ocupada arrojó positivo a marihuana, según la Policía.