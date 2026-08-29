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El papa León XIV envía ayuda económica a Nepal tras la riada

La ayuda, cuya cuantía no ha sido revelada, se destinará a comida, bienes de primera necesidad y centros de acogida

29 de agosto de 2026 - 11:29 AM

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Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana ha desembolsado 500,000 euros obtenidos de las donaciones de sus fieles en la declaración de la renta. (Luca Bruno)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV ha enviado una “ayuda económica” a la Caritas de Nepal tras la devastadora riada del pasado miércoles, que por el momento se ha saldado con la vida de al menos 676 personas, según el último balance.

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La ayuda del papa, cuya cuantía no ha sido revelada, se destinará a comida, bienes de primera necesidad y centros de acogida para los desplazados, informa este sábado el medio oficial Vatican News.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana ha desembolsado 500,000 euros obtenidos de las donaciones de sus fieles en la declaración de la renta, según la misma fuente.

Las autoridades de Nepal han elevado este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas, mientras que casi 3,000 siguen en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China.De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 517 de los desaparecidos eran extranjeros, incluyendo 178 de India, y algunos probablemente estaban en el país para peregrinar al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.
1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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