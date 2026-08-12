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El papa León XIV envía una primera ayuda de 100,000 euros para Colombia

El monto fue acordado con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes

12 de agosto de 2026 - 11:58 AM

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El papa León XIV ofreció este miércoles sus oraciones por las familias de las víctimas del terremoto en Colombia. (Andrew Medichini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV envió una primera ayuda de 100,000 euros para los afectados del terremoto de Colombia que será destinada directamente a la Conferencia Episcopal para que se ocupe de su distribución.

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La suma de 100,000 euros se destina directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el fin de brindar asistencia solidaria a las diócesis afectadas, informaron los medios vaticanos.

El monto fue acordado con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes, mientras que el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que dirige el ‘limosnero’ , el español Luis Marín de San Martín seguirá atento a otras necesidades.

El papa León XIV ofreció este miércoles sus oraciones por las familias de las víctimas del terremoto en Colombia “y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia” y expresó su agradecimiento a los que realizan tareas de búsqueda y asistencia.

El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros.La noche y la madrugada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, transcurrieron entre sirenas, luces de vehículos de emergencia y familias que prefirieron permanecer en las calles ante el temor de regresar a sus viviendas.Cali volvió a recibir la luz del día, pero no amaneció solamente entre ruinas, amaneció contando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y tratando de entender cómo reconstruir una vida que, en apenas unos minutos, quedó partida entre los escombros.
1 / 10 | En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto. El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. - Agencia EFE

“Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”, afirmó el papa en la audiencia general, durante el saludo a los fieles en español.

Y agregó: “mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

También expresó su “gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas», dijo el pontífice en español.

El terremoto de magnitud 7.4 ha causado por el momento al menos dos centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país

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Agencia EFE
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