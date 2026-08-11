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Ascienden a 240 los muertos por el terremoto en Colombia: lo que se sabe hasta ahora

Se han reportado más de 1,300 heridos y 2,000 desaparecidos mientras continúan las labores de rescate

11 de agosto de 2026 - 6:31 PM

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El Gobierno de Colombia declaró una emergencia nacional en todo el territorio. (EFE / Ernesto Guzmán)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En una carrera contrarreloj, grupos de rescatistas buscan desde anoche sobrevivientes entre los escombros tras el potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió ayer a Colombia. En un nuevo parte oficial, el Gobierno de Colombia elevó a 240 el número de víctimas y reportó más de 1,300 heridos y 2,000 desaparecidos.

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Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Frente a este escenario, el Gobierno de Colombia declaró una emergencia nacional en todo el territorio, lo que le permite, entre otras acciones, trasladar recursos para destinarlos a los territorios más afectados.

El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros.La noche y la madrugada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, transcurrieron entre sirenas, luces de vehículos de emergencia y familias que prefirieron permanecer en las calles ante el temor de regresar a sus viviendas.Cali volvió a recibir la luz del día, pero no amaneció solamente entre ruinas, amaneció contando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y tratando de entender cómo reconstruir una vida que, en apenas unos minutos, quedó partida entre los escombros.
1 / 10 | En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto. El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. - Agencia EFE

El temblor se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos.

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano alertó sobre una magnitud de 6.7 y una profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que el sismo fue de 7.4, lo que luego fue confirmado por el propio organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5.04° de latitud y -76.34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

Tareas de rescate en un escenario caótico

“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada.

“Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, sostuvo.

La ciudad, ubicada en el turístico Eje Cafetero, suma al menos 60 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Casi toda Pereira quedó sin electricidad y la gente caminaba por las calles con linternas.

“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años que colaboraba con las tareas de rescate frente a la plaza principal.

“¡Mi hija!”: captan el escalofriante momento del terremoto en Colombia

“¡Mi hija!”: captan el escalofriante momento del terremoto en Colombia

Varias estructuras se desplomaron en el país y ciudadanos corrieron a socorrer a los afectados.

“Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida”, agregó Marín.

Las ofertas internacionales de ayuda

Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de $15.5 millones para atender la emergencia.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

La vecina Venezuela, afectada el 24 de junio por un doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que causó escenas de destrucción y más de 6,000 muertos, ofreció el envío de “rescatistas y de ayuda humanitaria”.

“Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros (...) y estamos a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo”, dijo la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

México, Chile, Argentina y El Salvador también han ofrecido ayuda.

Shakira, la célebre cantante barranquillera, escribió un sentido mensaje en X: “Mi corazón está (...) con las familias que están pasando momentos de angustia”.

El papa León XIV también se refirió a la catástrofe natural y dijo estar “vivamente apenado” por la situación en el país sudamericano, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

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