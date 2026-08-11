Buscan a hombre arrastrado por fuertes corrientes marinas en playa de Ocean Park

Un hombre fue arrastrado por las corrientes marinas mientras se encontraba en la playa, cerca de Coqui Beach Tennis Academy, en la calle Yardley Place de Ocean Park, en San Juan.

La Policía de Puerto Rico informó que a eso de las 5:20 p.m. de hoy martes, fueron alertados del incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Personal de la Unidad Marítima de FURA, Coast Guard y Manejo de Emergencias fueron informados y movilizados al área para intentar dar con la persona”, detalla el informe de la Uniformada.

Al momento, se desconoce la identidad del hombre y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Pendientes a El Nuevo Día para el desarrollo de esta historia.