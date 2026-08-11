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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre arrastrado por fuertes corrientes marinas en playa de Ocean Park

Las autoridades se encuentran en el lugar intentando localizar al individuo

11 de agosto de 2026 - 6:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El personal de la Unidad Marítima de FURA y de la Guardia Costera se encuentran en el lugar. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue arrastrado por las corrientes marinas mientras se encontraba en la playa, cerca de Coqui Beach Tennis Academy, en la calle Yardley Place de Ocean Park, en San Juan.

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La Policía de Puerto Rico informó que a eso de las 5:20 p.m. de hoy martes, fueron alertados del incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Personal de la Unidad Marítima de FURA, Coast Guard y Manejo de Emergencias fueron informados y movilizados al área para intentar dar con la persona”, detalla el informe de la Uniformada.

Al momento, se desconoce la identidad del hombre y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Pendientes a El Nuevo Día para el desarrollo de esta historia.

1. Playa Trunk Bay, en St. John.2. Playa Elafonissi, en Grecia.25. Playa de Maspalomas, España.
1 / 25 | 📷 En imágenes: estas son las 25 mejores playas del mundo. 1. Playa Trunk Bay, en St. John. - Shutterstock
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Ocean ParkPlayasSan JuanPuerto Rico
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