Corea del Sur denuncia que Corea del Norte realizó prueba con misil balístico

Seúl, Corea del Sur— Corea del Norte lanzó el miércoles un misil balístico hacia el mar, según informaron sus países vecinos, lo que supone la segunda prueba de este tipo en menos de una semana.

Es probable que la serie de lanzamientos constituyera una protesta contra las próximas maniobras militares entre Corea del Sur y Estados Unidos, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que había detectado el lanzamiento desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte, en dirección a las aguas orientales de este país, alrededor de las 6:00 de la mañana.

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur afirmaron que habían reforzado sus medidas de vigilancia y que Seúl mantenía un estrecho intercambio de información sobre el lanzamiento con Washington y Tokio.

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El Ministerio de Defensa de Japón afirmó que también había detectado lo que parecía ser el lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte. Señaló que no se había detectado que el misil hubiera llegado a la zona económica exclusiva de Japón, lo que sugiere que se cree que cayó a una mayor distancia de la costa japonesa.

El último lanzamiento tuvo lugar dos días después de que Corea del Sur y Estados Unidos anunciaran que la próxima semana darán inicio a sus maniobras militares anuales a gran escala para reforzar su preparación frente a las amenazas de Corea del Norte.

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El ejercicio “Ulchi Freedom Shield” comenzará el lunes 17 de agosto y tendrá una duración de 11 días. Su envergadura será similar a la de años anteriores, con la participación de 18,000 soldados surcoreanos, según el ejército de Corea del Sur.

Corea del Norte ha respondido anteriormente a estos ejercicios y a otras maniobras militares importantes de Corea del Sur y Estados Unidos con pruebas armamentísticas provocadoras y una retórica dura. Corea del Norte califica dichos ejercicios de preparativos para atacar al país y afirma que le obligan a reforzar su arsenal nuclear, aunque Estados Unidos y Corea del Sur han afirmado en repetidas ocasiones que sus maniobras son de carácter defensivo.

El 6 de agosto, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón detectaron el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde Corea del Norte, en lo que supuso la primera prueba de armas balísticas realizada por el Norte desde finales de junio. Corea del Norte no confirmó el lanzamiento del que se informó, aunque suele dar a conocer los detalles de las pruebas de armas al día siguiente.