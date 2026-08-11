Jenniffer González se reúne con la Junta de Gobierno de la AAA

La gobernadora Jenniffer González se reunirá este miércoles, en La Fortaleza, con los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) –cuyo presidente renunció la semana pasada debido al descontento con el manejo del plan de racionamiento– para discutir pormenores del servicio del agua potable.

La primera ejecutiva anticiparía detalles del encuentro durante un mensaje la noche del martes a través de sus redes sociales, pero La Fortaleza adelantó a este medio la información.

“Estaré compartiendo un ‘update’ (actualización) del asunto de la sequía y que me estaré reuniendo con los miembros de la Junta de Acueductos. Como he dicho anteriormente, para mí, es importante que la gente esté informada para que puedan prepararse”, indicó González, en declaraciones enviadas a este medio.

Hector Del Río Jiménez renunció el jueves como presidente de la Junta de Gobierno de la AAA, justo un día antes que entrara en efecto el racionamiento para los abonados del embalse Carraízo, al señalar que al cuerpo rector de la corporación pública no se le informó sobre la intención de establecer el plan de interrupciones programadas debido a la sequía. El presidente ejecutivo Luis González Delgado aseguró, sin embargo, que a los miembros se les mantuvo al tanto sobre las medidas bajo consideración.

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La reunión de la gobernadora y la Junta de Gobierno de la AAA también fue convocada en medio de una amenaza de paro de los miembros de la Unidad Independiente Auténtica de la AAA en reclamo de mejores condiciones laborales. El encuentro será a las 2:00 p.m. en la Mansión Ejecutiva.

Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes y miembro del cuerpo rector, dijo más temprano a este medio que los integrantes del organismo habían cursado una carta solicitándole una reunión a la mandataria para pedirle que actuara respecto a las vacantes en la presidencia y en la silla del representante de los consumidores.

De igual forma, la gobernadora adelantó que el lunes se reunirá con los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, para hablar de la agenda legislativa con motivo del comienzo de la sesión ordinaria ese día.

“Me estaré reuniendo con los presidentes legislativos para acordar detalles de la agenda legislativa y discutir también el tema del agua así como otros temas de interés”, dijo González por escrito.

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