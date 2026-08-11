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Jenniffer González se reúne con la Junta de Gobierno de la AAA

Y, el lunes, la gobernadora reunirá a la Conferencia Legislativa para discutir la agenda al inicio de la sesión ordinaria, informó La Fortaleza

11 de agosto de 2026 - 6:59 PM

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La gobernadora Jenniffer González se reunirá, en La Fortaleza, con miembro de la Junta de Gobierno de la AAA para discutir estatus del servicio de agua potable. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González se reunirá este miércoles, en La Fortaleza, con los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) –cuyo presidente renunció la semana pasada debido al descontento con el manejo del plan de racionamiento– para discutir pormenores del servicio del agua potable.

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La primera ejecutiva anticiparía detalles del encuentro durante un mensaje la noche del martes a través de sus redes sociales, pero La Fortaleza adelantó a este medio la información.

“Estaré compartiendo un ‘update’ (actualización) del asunto de la sequía y que me estaré reuniendo con los miembros de la Junta de Acueductos. Como he dicho anteriormente, para mí, es importante que la gente esté informada para que puedan prepararse”, indicó González, en declaraciones enviadas a este medio.

Hector Del Río Jiménez renunció el jueves como presidente de la Junta de Gobierno de la AAA, justo un día antes que entrara en efecto el racionamiento para los abonados del embalse Carraízo, al señalar que al cuerpo rector de la corporación pública no se le informó sobre la intención de establecer el plan de interrupciones programadas debido a la sequía. El presidente ejecutivo Luis González Delgado aseguró, sin embargo, que a los miembros se les mantuvo al tanto sobre las medidas bajo consideración.

Reuters informó sobre la situación del suministro de agua en Puerto Rico, detallando el inicio del programa de racionamiento rotativo establecido por las autoridades debido a la intensa sequía que afecta a la isla. AP documentó la emergencia hídrica que atraviesa Puerto Rico, destacando las medidas de racionamiento adoptadas por el gobierno ante la disminución en la disponibilidad del recurso.En la plataforma de Google también aparecen varios artículos destacados sobre la crisis del agua en la isla.
1 / 7 | Puerto Rico bajo la lupa del mundo: así reseña la prensa la crisis del agua. Reuters informó sobre la situación del suministro de agua en Puerto Rico, detallando el inicio del programa de racionamiento rotativo establecido por las autoridades debido a la intensa sequía que afecta a la isla. - Reuters

La reunión de la gobernadora y la Junta de Gobierno de la AAA también fue convocada en medio de una amenaza de paro de los miembros de la Unidad Independiente Auténtica de la AAA en reclamo de mejores condiciones laborales. El encuentro será a las 2:00 p.m. en la Mansión Ejecutiva.

Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes y miembro del cuerpo rector, dijo más temprano a este medio que los integrantes del organismo habían cursado una carta solicitándole una reunión a la mandataria para pedirle que actuara respecto a las vacantes en la presidencia y en la silla del representante de los consumidores.

De igual forma, la gobernadora adelantó que el lunes se reunirá con los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, para hablar de la agenda legislativa con motivo del comienzo de la sesión ordinaria ese día.

“Me estaré reuniendo con los presidentes legislativos para acordar detalles de la agenda legislativa y discutir también el tema del agua así como otros temas de interés”, dijo González por escrito.

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El reportero Richard I. Colón Badillo colaboró en esta historia.

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Jenniffer GonzálezThomas Rivera SchatzCarlos "Johnny" Méndezagua potableNorma BurgosSequíaSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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