Presidente de China regresa a su país tras un viaje muy vigilado a Corea del Norte

SEÚL, Corea del Sur - El presidente chino, Xi Jinping, regresó el martes a su país tras un inusual viaje a Corea del Norte que incluyó una reunión bilateral y apariciones públicas con el líder Kim Jong Un, subrayando un impulso conjunto para restablecer la alianza entre sus países.

Xi voló el lunes a la capital, Pyongyang, en su primera visita en siete años. Durante su cumbre, Xi expresó la voluntad de China de ampliar la cooperación en un amplio abanico de áreas, como el comercio, la agricultura, la construcción y la tecnología, mientras que Kim afirmó que los dos países mantendrán su amistad como “la labor estratégica de máxima prioridad más importante”, según informaron los medios estatales chinos y norcoreanos.

Xi y Kim visitaron el martes una torre de la amistad entre Corea del Norte y China en honor a los soldados chinos que lucharon junto a Corea del Norte durante la Guerra de Corea de 1950-53. Ambos subrayaron la importancia de mantener la tradicional amistad y el espíritu de resistencia de ambos países contra Estados Unidos. Destacaron la importancia de mantener la tradicional amistad y el espíritu de resistencia de ambos países frente a Estados Unidos, según informaron los medios estatales chinos.

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Los líderes, que se reunieron por última vez en Pekín en septiembre, también visitaron una escuela de formación del gobernante Partido de los Trabajadores y plantaron un abeto que simboliza los lazos bilaterales. Posteriormente, Xi asistió a un almuerzo y a una ceremonia de despedida antes de regresar a Pekín, según informaron los medios estatales chinos.

Los expertos afirman que Xi probablemente pretendería restaurar la influencia exclusiva de su país sobre Corea del Norte, cuya prioridad en política exterior se ha desplazado hacia Rusia en los últimos años. Evalúan que Kim necesita a cambio algunos beneficios económicos y políticos.

La cumbre se centra en la cooperación y evita la cuestión nuclear

Los medios de comunicación estatales de ambos países informaron sobre la cumbre del lunes, en la que Xi y Kim se comprometieron a ampliar la cooperación, y destacaron el renovado apoyo de Kim a la política china de “una sola China” en relación con la cuestión de Taiwán.

Pero los informes no dijeron si los líderes discutieron el programa nuclear de Corea del Norte, un tema de seguridad sensible en la región. Durante su viaje a Pyongyang en 2019, Xi dijo que Pekín estaba dispuesto a desempeñar un papel constructivo en la desnuclearización de la península coreana.

Esto podría considerarse una victoria diplomática para Kim, que ansía obtener el reconocimiento internacional como Estado poseedor de armas nucleares, un estatus que, según los expertos, utilizaría para pedir el levantamiento de las sanciones económicas internacionales.

Al no mencionar la cuestión de la desnuclearización, China deja margen a la interpretación de que parece aceptar la posible condición de Corea del Norte como Estado nuclear, pasando de simplemente pasarla por alto, según un informe de Ban Kil Joo, profesor adjunto de la Academia Diplomática Nacional de Corea en Seúl.

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En un toma y daca estratégico, Corea del Norte reafirmó su apoyo a China en la cuestión de Taiwán, dijo Ban.

Kim Gyubeom, analista del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Seúl, dijo que China parece estar siguiendo un “enfoque de gestión” que ni apoya plenamente ni presiona fuertemente a Pyongyang, al tiempo que mantiene una comunicación estratégica con Corea del Norte y da prioridad a la estabilidad regional.

Restaurar una influencia exclusiva sobre Corea del Norte daría a Xi influencia en los tratos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado repetidamente su deseo de reiniciar la diplomacia con Kim.

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