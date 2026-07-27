Benjamin Netanyahu acusa a Zohran Mamdani de “fomentar el odio” por pedir su arresto

Washington - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de “fomentar el odio” al pedir su arresto por acusaciones de crímenes de guerra.

Netanyahu señaló que tiene la intención de estar en Nueva York en septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas pese a la insistencia del alcalde de que no es bienvenido. Mamdani manifestó la semana pasada que, aunque la ciudad de Nueva York no tiene autoridad legal para ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, alentó al gobierno federal a hacerlo.

“Se supone que él es el alcalde de todos los neoyorquinos —judíos, cristianos, musulmanes, todos”, declaró Netanyahu en “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel con Maria Bartiromo. “Pero está tratando de enfrentar a un grupo contra el otro”.

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El primer ministro israelí es una figura polarizadora debido a la guerra de Israel en Gaza, que se desató tras el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel por parte de milicianos de Hamás. Israel también se sumó a Estados Unidos para iniciar la guerra contra Irán el 28 de febrero antes de lanzar una invasión terrestre en el sur del Líbano en respuesta a los disparos del grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

Netanyahu desestimó el domingo las acusaciones por crímenes de guerra por considerarlas “falsas”. Señaló las acusaciones de conducta sexual indebida contra el fiscal de la CPI, quien fue apartado del cargo el viernes, y sostuvo que la orden era un intento de desviar la atención.

La alcaldía neoyorquina no respondió a una solicitud de comentarios.

El apoyo bipartidista a Israel está en riesgo, dice Netanyahu

Netanyahu indicó que le preocupaba que el apoyo político, antes bipartidista, a Israel en Estados Unidos esté en riesgo, en particular a medida que demócratas progresistas y de extrema izquierda alineados con el ala de Mamdani dentro del partido se fragmentan.

También advirtió sobre el aumento del antisemitismo en Estados Unidos y otros países occidentales, y afirmó que cuando habla con personas en la ciudad de Nueva York, hogar de la segunda mayor población judía del mundo, “los judíos se sienten muy incómodos”.

“Y creo que está mal. Todo esto está mal”, expresó.

Durante su campaña para la alcaldía el año pasado, Mamdani dijo que buscaría ordenar a la policía de la ciudad ejecutar la orden de arresto contra Netanyahu.

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Pero Mamdani reconoció la semana pasada que la policía local no tiene autoridad legal para arrestar a Netanyahu y pidió a las autoridades federales que intervinieran.

“Quiero ser igual de claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni tampoco ningún otro criminal de guerra prófugo”, dijo Mamdani en su video.

Les dijo a los neoyorquinos que entendía su frustración y que las expresiones de protesta es algo que la ciudad “siempre respetará”.

El tribunal con sede en La Haya ha acusado a Netanyahu, a su exministro de Defensa y al fallecido líder de Hamás de crímenes de lesa humanidad. El Ministerio de Salud del territorio palestino afirma que más de 73,000 personas han muerto en la ofensiva de Israel, aproximadamente la mitad, mujeres y niños. Unas 1,200 personas, la mayoría civiles, murieron en el ataque inicial de Hamás contra Israel.

Trump asegura a Netanyahu que no será arrestado

Por su parte, el presidente Donald Trump le dijo a Netanyahu en una publicación en redes sociales el lunes que “no será arrestado, de ninguna manera, forma o modo, mientras esté en los Estados Unidos de América”.

Netanyahu estará en Washington esta semana para reunirse con Trump y asistir a los servicios funerarios del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur.

1 / 15 | En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham. El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. - Jeffrey Collins 1 / 15 En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. Jeffrey Collins Compartir

Graham, un destacado halcón de la defensa y firme partidario de Israel, murió repentinamente hace dos semanas por una probable rotura de la aorta. El primer ministro lo calificó de “extraordinario patriota estadounidense”.

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