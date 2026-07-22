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Zohran Mamdani afirma que Nueva York no puede arrestar a Benjamin Netanyahu

El alcalde, no obstante, instó al gobierno federal a hacer cumplir la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional

22 de julio de 2026 - 9:08 AM

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La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y otros en 2024, acusándolos de crímenes de lesa humanidad en relación con la guerra en Gaza. (Ohad Zwigenberg)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo el martes por la noche que la ciudad no podría ejecutar una orden de arresto emitida por el principal tribunal internacional de crímenes de guerra contra el israelí Benjamin Netanyahu, pero instó al gobierno federal a hacerlo.

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“Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”, señaló en un video publicado en X. “Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, añadió, refiriéndose a la Corte Penal Internacional.

Mamdani había dicho al “New York Times” a principios de mes que él y el departamento jurídico de la ciudad estaban discutiendo el posible arresto de Netanyahu si viaja a la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

El presidente del país, Donald Trump, le dijo a Netanyahu el lunes en una publicación en redes sociales que “no será arrestado, de ninguna manera, forma o modo, mientras esté en los Estados Unidos de América”. La publicación no mencionó directamente a Mamdani.

Mamdani había dicho durante toda su campaña para la alcaldía el año pasado que trataría de ordenar a la policía de la ciudad que arrestara a Netanyahu en virtud de la orden de la CPI por su papel en la guerra en Gaza.

En su mensaje en video el martes, Mamdani indicó que su gobierno ha revisado todas las vías disponibles y determinó que la ciudad no puede ejecutar la orden de detención.

“Quiero ser igual de claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni tampoco ningún otro criminal de guerra prófugo”, manifestó.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, respondió diciéndole al alcalde “basta”.

“Usted fue elegido para servir a los neoyorquinos, no a la propaganda de Hamás”, afirmó en un comunicado en redes sociales. “¡Haga su trabajo!”.

El principal tribunal internacional de crímenes de guerra emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y otros en 2024, acusándolos de crímenes de lesa humanidad en relación con la guerra en Gaza.

La CPI indicó que había motivos para creer que Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant habían utilizado “el hambre como método de guerra” al restringir la entrada de ayuda humanitaria al sitiado enclave palestino y que atacaron de forma intencionada a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, acusaciones que las autoridades israelíes niegan.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Ciudad de Nueva YorkNueva YorkBenjamín NetanyahuIsrael Zohran Mamdani Breaking News
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