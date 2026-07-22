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¿Cuánta lluvia dejó la vaguada y qué se espera para este miércoles?

La sequía persiste en varios sectores, mientras el polvo del Sahara mantendrá el cielo brumoso

22 de julio de 2026 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Partículas de polvo del Sahara permanecerán sobre la región en concentraciones de bajas a moderadas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Las lluvias asociadas a la vaguada que pasó cerca de Puerto Rico el martes dejaron acumulaciones de hasta dos pulgadas en algunas zonas, pero no fueron suficientes para aliviar de forma significativa la sequía que afecta a varios sectores de la isla.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que Lajas y Cabo Rojo estuvieron entre los municipios que recibieron mayor actividad de lluvia, con acumulaciones de entre una y dos pulgadas.

En el este, entretanto, se registró entre media pulgada y casi una pulgada, aunque la precipitación ocurrió de forma más esporádica.

“En la situación en la que estamos, no es tan significativo, pero es algo por lo menos”, expresó Marrero.

La meteoróloga explicó que las cantidades observadas no bastan para reducir las categorías de sequía vigentes en la isla.

“Todavía la sequía continúa porque estas acumulaciones no son tan significativas como para bajar un nivel de categoría de sequía”, sostuvo.

Para este miércoles, el SNM anticipó algunos aguaceros durante la mañana sobre sectores del sureste y suroeste. En horas de la tarde, también podría desarrollarse lluvia en el noroeste.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

No obstante, una vez se disipe esa actividad, prevalecerá un patrón mayormente seco, acompañado de temperaturas elevadas y abundante humedad.

“Después de esta actividad de lluvia, se seca casi todo”, señaló Marrero.

“Más bien, lo que debería prevalecer es la temperatura alta con la humedad disponible, con índices de calor superando los 100 grados Fahrenheit”, explicó.

Ante ese panorama, la meteoróloga informó que la dependencia federal emitió una advertencia de calor, vigente de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., para las zonas urbanas y costeras de Puerto Rico, así como para Vieques y Culebra.

La advertencia incluye municipios de prácticamente todas las regiones de la isla, entre ellos San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Caguas, Ponce, Mayagüez, Cabo Rojo, Lajas, Humacao, Fajardo, Arecibo, Aguadilla, Guayama, Salinas, Santa Isabel y Río Grande.

Además del calor, partículas de polvo del Sahara permanecerán sobre la región en concentraciones de bajas a moderadas.

Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%.Aguada tiene 23.72% parte de su territorio anormalmente seco.Santa Isabel es el pueblo más crítico con 98.65% en sequía severa.
1 / 73 | Se agrava la situación: 74 municipios experimentan algún grado de sequía. Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%. - Suministrada

“Tenemos partículas de polvo del Sahara sobre la región. Están fluctuando alrededor de concentraciones bajas a moderadas. Por eso, es que el cielo mayormente se ve brumoso”, explicó Marrero.

En cuanto a las condiciones marítimas, el panorama permanecerá tranquilo durante este miércoles. Sin embargo, el riesgo de corrientes marinas comenzaría a aumentar gradualmente a partir del jueves, a medida que se intensifiquen los vientos.

El SNM también vigila la posibilidad de lluvia adicional para el domingo, aunque el pronóstico todavía presenta incertidumbre debido a la entrada prevista de aire seco y más particulado de polvo del Sahara.

“Vamos a continuar monitoreándolo, pero la realidad es que también para esa fecha del domingo se ve que entra aire seco y particulado de polvo del Sahara”, puntualizó Marrero.

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Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíacalor
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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