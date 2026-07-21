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¿Dónde tendría que llover para aliviar las fuentes de abasto de agua en Puerto Rico?

El presidente ejecutivo de la AAA señaló cuáles áreas necesitan recibir actividad de lluvia

21 de julio de 2026 - 8:49 AM

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Actualmente, los embalses de Carraízo y Cidra se mantienen en estado de observación. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Mientras los embalses continúan reflejando una reducción gradual en sus niveles, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Luis González Delgado, identificó las zonas de Puerto Rico donde la lluvia tendría un mayor impacto para aliviar la situación de las fuentes de abasto.

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Entre las áreas prioritarias, se encuentran la sierra de Luquillo y El Yunque, las cuencas que alimentan los embalses de Carraízo, La Plata y Cidra, así como los municipios de Salinas y Santa Isabel, que dependen principalmente de agua extraída de pozos.

“Definitivamente, necesitamos que llueva para el tercio este de Puerto Rico, que son las cuencas de La Plata, Carraízo y la sierra de Luquillo, de donde nacen los ríos de Río Grande y de Canóvanas”, expresó González Delgado en entrevista radial con WKAQ-580.

Actualmente, los embalses de Carraízo y Cidra se mantienen en estado de observación, mientras personal técnico de la corporación pública realiza ajustes operacionales en los seis embalses que administra para extender el suministro durante el mayor tiempo posible.

Gráfica que muestra los niveles de los embalses a las 5:00 a.m. del 21 de julio.
Gráfica que muestra los niveles de los embalses a las 5:00 a.m. del 21 de julio. (AAA)

La necesidad de lluvia planteada por el presidente ejecutivo de la AAA coincide con un aumento en la actividad de aguaceros previsto para este martes debido a una vaguada cercana a Puerto Rico.

El meteorólogo Carlos Anselmi Molina, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que una vaguada favorecerá aguaceros y tormentas eléctricas este martes, primero sobre la mitad norte y luego hacia el interior y el suroeste. Aclaró que la lluvia no será continua ni generalizada, aunque otra ronda podría desarrollarse durante la madrugada y la tarde del miércoles.

Aunque las lluvias podrían resultar beneficiosas para algunas fuentes de abasto, González Delgado destacó que su impacto dependerá de que alcancen directamente las cuencas, ríos y acuíferos que presentan mayor necesidad.

El Yunque y la planta Guzmán Arriba

González Delgado explicó que la lluvia en la zona de El Yunque permitiría aumentar el caudal del río que alimenta la planta de filtros Guzmán Arriba, cuya producción abastece sectores de Río Grande y Canóvanas.

“Me gustaría que lloviera mucho en el área de El Yunque para poder, por ejemplo, ayudar a nuestra gente de Guzmán Arriba, que ahora mismo está en un plan de interrupciones programadas”, sostuvo.

Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía.Efraín Bonilla, vecino del barrio Guzmán Abajo, aparece frente a su residencia, donde ubica un contenedor que llena con agua de lluvia.Los mismos estarían ubicados en la intersección de la carretera 956 y la 958.
1 / 13 | No da tregua la crisis del agua: residentes de Río Grande se enfrentan a racionamiento de 48 horas. Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía. - Ramon "Tonito" Zayas

La AAA reinició, el 17 de julio, el plan de interrupciones programadas en Río Grande y Canóvanas ante la disminución del caudal que llega a la toma de aguas crudas de la planta Guzmán Arriba.

El programa había sido suspendido temporalmente luego de que lluvias anteriores elevaran los niveles del río y permitieran aumentar la producción.

González Delgado indicó que el sector Palmasola, en Canóvanas, comenzaría a experimentar interrupciones en el servicio desde las 6:00 a.m. de este martes como parte del plan.

Sin embargo, señaló que, si las lluvias aumentan el caudal en El Yunque y el río Guzmán Arriba recupera sus niveles, la corporación pública podría volver a suspender las interrupciones.

“Si hoy nos llueve para El Yunque y ese río Guzmán sube niveles, en efecto, tal y como hicimos hace dos semanas atrás, ponemos nuevamente en suspenso el plan de interrupciones y producimos todo lo que pueda la planta para todos estos clientes”, manifestó.

Canóvanas y Río Grande vuelven al racionamiento: AAA explica las razones

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Las condiciones de sequía persisten y otros municipios podrían sumarse a las interrupciones en el servicio de agua potable.

Las cuencas de Carraízo, La Plata y Cidra

Además de mejorar el suministro en Río Grande y Canóvanas, las precipitaciones en la sierra de Luquillo también contribuirían a alimentar los cuerpos de agua que desembocan en el embalse de Carraízo.

El presidente ejecutivo de la AAA agregó que la lluvia sería necesaria en las cuencas de los embalses de La Plata y Cidra para frenar la reducción de sus niveles y permitir que las reservas comiencen a recuperarse.

Según el funcionario, si se traza una línea imaginaria de norte a sur a través de Orocovis, gran parte de la zona ubicada hacia el este de Puerto Rico enfrenta condiciones de sequía moderada.

Salinas y Santa Isabel dependen de pozos

En el sur, la preocupación se concentra particularmente en Salinas y Santa Isabel, dos municipios que dependen mayormente de pozos para recibir agua potable.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

“Aunque en la zona sur quizás no hay mucha abundancia de ríos como la hay para la región norte, ellos dependen de pozos y los pozos se recargan a través de la lluvia”, explicó González Delgado.

El funcionario indicó que las precipitaciones en esa región ayudarían a recargar el acuífero del sur, una fuente esencial para el suministro de agua en ambos municipios.

Detalló que la franja costera que se extiende desde Salinas hasta Cabo Rojo atraviesa condiciones de sequía severa.

Comienza recuperación del servicio en Aguadilla

Por otro lado, González Delgado informó que sectores de Aguadilla comenzaron a experimentar una recuperación en el servicio de agua luego de que la AAA identificara un salidero oculto que había afectado el sistema de distribución.

“En Aguadilla hemos tenido desde el jueves unos eventos bien fuertes en términos del servicio de agua y ya por fin también pudimos dar con un salidero que no se había identificado”, indicó.

El funcionario estimó que, durante el punto más crítico de la avería, más de 6,000 clientes estuvieron afectados.

Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución.Para poder mantener sus puertas abiertas, Café Regina depende de varias cisternas instaladas en el exterior del local, que sus empleados revisan diariamente para calcular cuánto tiempo más pueden operar.Las interrupciones del servicio han generado gastos adicionales y cambios operacionales en restaurantes y comercios de la zona, en medio de los retos recientes del sistema de agua potable.
1 / 10 | Entre cisternas y cubos: así sobreviven negocios sin agua en la calle Loíza. Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución. - Carlos Rivera Giusti/Staff

La situación se extendió durante aproximadamente dos semanas y provocó bajas presiones e interrupciones en sectores como San Antonio, Caimital Alto y Maleza. También afectó el nivel del tanque Vista Verde y comunidades de Moca.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, había informado que brigadas de la AAA completaron el lunes la reparación de tres salideros identificados en el sistema, por lo que se esperaba que el servicio comenzara a estabilizarse gradualmente desde este martes.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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