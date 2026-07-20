Sin agua hace dos semanas: sobre 15,000 familias en Aguadilla afectadas por avería de la AAA
Según el alcalde Julio Roldán, la corporación pública le aseguró que el suministro del líquido se restablecería mañana, martes
20 de julio de 2026 - 5:22 PM
20 de julio de 2026 - 5:22 PM
Desde hace dos semanas, sobre 15,000 familias en Aguadilla han sufrido bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable debido a una avería en el sistema de distribución que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no había podido identificar, pero que, según el alcalde Julio Roldán, fue reparada este lunes.
Roldán indicó que, hace dos semanas, los aguadillanos enfrentan “interrupciones severas en varios sectores”, incluidos San Antonio, Caimital Alto y Maleza, a causa de unos salideros, pero que, a partir de este martes, el sistema debe comenzar a restablecerse.
“Llevamos ya varios días, le quitan a uno, le dan a otro lugar, y hay personas que han estado ya tres o cuatro días sin agua”, confirmó Roldán en entrevista telefónica.
De acuerdo con el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), el director regional de la AAA en el Oeste, Jorge Jiménez Rosario, le indicó que este lunes culminaron los arreglos en los tres salideros que hallaron.
“Ahora, están trabajando las tres bombas en Montaña, que es donde está el área de bombeo de ellos. Ya empieza a regularse todo a partir de mañana (martes)”, estimó el ejecutivo municipal.
De acuerdo con Roldán, la AAA le explicó que se tardaron dos semanas en resolver la situación porque “no encontraban los salideros”.
“Cuando arreglaban uno, cuando abrían, se daban cuenta que estaban desangrándose las líneas, y comenzaron a buscar hasta que encontraron. Ya van por el tres”, detalló Roldán. “Esto me ha llevado a mí a declarar un estado de emergencia en la ciudad para comprar inmediatamente dos camiones de agua potable para poder llevarle a las comunidades”.
El alcalde denunció, además, que la situación es precaria debido a la situación de sequía que experimenta Puerto Rico y en medio de la temporada de huracanes. “Aquí, con tres averías, tuve a mi gente sin agua por dos semanas. Imagínate si hay un racionamiento”, afirmó el alcalde aguadillano.
La AAA anunció la tarde del domingo, en comunicado de prensa, que brigadas de la Región Oeste instalaban una válvula e intentaban identificar una avería que afectaba el nivel del tanque Vista Verde. La situación provocó bajas presiones e interrupciones, tanto en Aguadilla como en Moca, según la corporación pública.
Los sectores afectados, según la AAA, fueron: Caimital, Guerrero, Poblado San Antonio, la carretera PR-459, Corrales, Ceiba Baja y Ceiba Alta, Arenales y Vista Verde, en Aguadilla. También el barrio Pueblo y el barrio Centro de Moca.
Este medio intentó obtener comentarios del alcalde de Moca, pero no fue posible al momento de esta publicación.
De otra parte, tras una reunión interagencial en La Fortaleza, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, informó que los embalses continúan reflejando una reducción gradual en sus niveles debido a las condiciones secas que afectan la isla.
Actualmente, tanto el embalse de Carraízo como el de Cidra, se mantienen en estado de observación, mientras personal técnico de la corporación pública implementa ajustes operacionales en los seis embalses que administra con el fin de extender el suministro el mayor tiempo posible.
A su vez, el titular de la AAA recalcó que se mantienen pendientes a otras tomas de agua cruda y plantas de filtración en las regiones Metro, Este y Sur para responder oportunamente a cualquier cambio en las condiciones de las fuentes de abasto.
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