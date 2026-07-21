Vaguada sobre Puerto Rico: aguaceros y tormentas eléctricas podrían afectar algunas zonas

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Una vaguada cercana a Puerto Rico mantendrá este martes condiciones más propensas al desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, particularmente sobre la mitad norte durante las horas de la mañana, informó Carlos Anselmi Molina, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el meteorólogo, la humedad asociada al sistema permitirá la llegada de lluvias beneficiosas a través de la región, aunque algunas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

“Trae consigo tormentas eléctricas, así que hay que tener cuidado en el exterior de formarse estas”, advirtió Anselmi Molina.

A partir de media mañana y durante la tarde, los aguaceros deberán concentrarse sobre el interior y el suroeste de Puerto Rico.

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Sin embargo, imágenes de satélite muestran la cercanía de una zona de aire seco que comenzaría a limitar la actividad de lluvia hacia el final de la tarde y durante la noche.

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Otra zona de humedad vinculada a la vaguada podría provocar una nueva ronda de precipitaciones durante la madrugada del miércoles, seguida de otra tarde activa.

Anselmi Molina aclaró que este escenario no implica que permanecerá lloviendo continuamente sobre todo Puerto Rico, sino que las precipitaciones afectarán distintas porciones de la isla en determinados momentos.

No obstante, señaló que los períodos de lluvia podrían generar acumulaciones de agua en carreteras y zonas urbanas. Si los aguaceros persisten durante un tiempo prolongado, también podrían producirse problemas de inundaciones urbanas.

El meteorólogo sosotuvo que la nubosidad y las precipitaciones ayudarán a limitar el calor extremo en los sectores donde se desarrollen aguaceros. En las áreas que permanezcan secas, la combinación de humedad y temperaturas elevadas podría ocasionar índices de calor de entre 100 y 107 grados Fahrenheit.

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Mientras, las condiciones marítimas permanecerán relativamente tranquilas, con vientos del este-noreste de entre 15 y 20 nudos, y oleaje de dos a cuatro pies en la mayoría de las aguas locales.

Sin embargo, Anselmi Molina resaltó que cerca de las tormentas eléctricas podrían registrarse ráfagas más fuertes y un deterioro repentino del estado del mar.