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Vaguada sobre Puerto Rico: aguaceros y tormentas eléctricas podrían afectar algunas zonas

La humedad asociada al sistema favorecerá acumulaciones de agua en carreteras y zonas urbanas

21 de julio de 2026 - 7:49 AM

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A partir de media mañana y durante la tarde, los aguaceros deberán concentrarse sobre el interior y el suroeste de Puerto Rico. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una vaguada cercana a Puerto Rico mantendrá este martes condiciones más propensas al desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, particularmente sobre la mitad norte durante las horas de la mañana, informó Carlos Anselmi Molina, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el meteorólogo, la humedad asociada al sistema permitirá la llegada de lluvias beneficiosas a través de la región, aunque algunas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

“Trae consigo tormentas eléctricas, así que hay que tener cuidado en el exterior de formarse estas”, advirtió Anselmi Molina.

A partir de media mañana y durante la tarde, los aguaceros deberán concentrarse sobre el interior y el suroeste de Puerto Rico.

Sin embargo, imágenes de satélite muestran la cercanía de una zona de aire seco que comenzaría a limitar la actividad de lluvia hacia el final de la tarde y durante la noche.

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Otra zona de humedad vinculada a la vaguada podría provocar una nueva ronda de precipitaciones durante la madrugada del miércoles, seguida de otra tarde activa.

Anselmi Molina aclaró que este escenario no implica que permanecerá lloviendo continuamente sobre todo Puerto Rico, sino que las precipitaciones afectarán distintas porciones de la isla en determinados momentos.

No obstante, señaló que los períodos de lluvia podrían generar acumulaciones de agua en carreteras y zonas urbanas. Si los aguaceros persisten durante un tiempo prolongado, también podrían producirse problemas de inundaciones urbanas.

El meteorólogo sosotuvo que la nubosidad y las precipitaciones ayudarán a limitar el calor extremo en los sectores donde se desarrollen aguaceros. En las áreas que permanezcan secas, la combinación de humedad y temperaturas elevadas podría ocasionar índices de calor de entre 100 y 107 grados Fahrenheit.

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Mientras, las condiciones marítimas permanecerán relativamente tranquilas, con vientos del este-noreste de entre 15 y 20 nudos, y oleaje de dos a cuatro pies en la mayoría de las aguas locales.

Sin embargo, Anselmi Molina resaltó que cerca de las tormentas eléctricas podrían registrarse ráfagas más fuertes y un deterioro repentino del estado del mar.

Por otro lado, el riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo debido a la disminución en la intensidad del viento. Aun así, el científico recordó que pueden desarrollarse corrientes amenazantes para la vida cerca de estructuras como muelles, rompeolas, arrecifes y formaciones rocosas.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoLluvia
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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