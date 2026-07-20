Particulado de cenizas por fuegos forestales en Canadá llegaría a Puerto Rico: aquí los detalles

Algunos rastros con particulado de cenizas de los fuegos forestales en Canadá podrían llegar hasta Puerto Rico, informó el meteorólogo Ernesto Morales, coordinador del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

Según comentó Morales a El Nuevo Día, el particulado podría acercarse a la isla a partir de esta noche porque hay una vaguada que “está arrastrando el viento, y que por una curvatura al sur, asociada a la vaguada, podría ser que llegue algo”.

“Pero se va a mantener mayormente en las capas medias y altas”, aclaró el meteorólogo.

1 / 12 | Impactantes imágenes: espesa nube de humo envuelve los cielos de varios estados . La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. - Yuki Iwamura 1 / 12 Impactantes imágenes: espesa nube de humo envuelve los cielos de varios estados La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. Yuki Iwamura Compartir

“No va a tener un impacto en la calidad del aire como la ha tenido directamente al noreste de Estados Unidos”, agregó.

De hecho, comentó que “el particulado va haber viajado tanto, que quizás solo se perciba de forma visible”.

“Puede ser que tengamos más cenizas de los fuegos (forestales) que están ocurriendo localmente” en distintas áreas de Puerto Rico, agregó.

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Morales también indicó que esto no es un evento nuevo, pues, en el pasado, a la isla ha llegado particulado, por ejemplo, de las quemas forestales en los bosques del Amazonas. De igual manera, Puerto Rico también ha sido impactado anteriormente por el humo de volcanes que entran en erupción en islas vecinas.

Impacto de los fuegos

El humo de los incendios forestales en Canadá ha envuelto al noreste de Estados Unidos en una bruma durante los pasados días, levantando alertas por la calidad insalubre del aire y hasta afectando operaciones aéreas en el noreste de Estados Unidos.

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En Puerto Rico también ha habido impacto. En la mañana del lunes, de acuerdo a Aerostar Airport Holdings, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín había contabilizado 20 vuelos cancelados y cerca de 3,100 pasajeros afectados.

El día anterior, unos 16 vuelos habían sido cancelados.