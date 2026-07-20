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Particulado de cenizas por fuegos forestales en Canadá llegaría a Puerto Rico: aquí los detalles

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología no espera que tenga un impacto significativo en la calidad del aire

20 de julio de 2026 - 3:41 PM

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Un niño contempla el panorama desde la plataforma de observación de la Torre CN mientras el humo de los incendios forestales del noroeste de Ontario, Canadá, envuelve la ciudad de Toronto. (Cole Burston)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Algunos rastros con particulado de cenizas de los fuegos forestales en Canadá podrían llegar hasta Puerto Rico, informó el meteorólogo Ernesto Morales, coordinador del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

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Según comentó Morales a El Nuevo Día, el particulado podría acercarse a la isla a partir de esta noche porque hay una vaguada que “está arrastrando el viento, y que por una curvatura al sur, asociada a la vaguada, podría ser que llegue algo”.

“Pero se va a mantener mayormente en las capas medias y altas”, aclaró el meteorólogo.

La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. Una persona mira por la ventana del mirador "Top of the Rock" mientras el humo de los incendios forestales se cierne sobre Nueva York.Un niño contempla el panorama desde la plataforma de observación de la Torre CN mientras el humo de los incendios forestales del noroeste de Ontario envuelve la ciudad de Toronto.
1 / 12 | Impactantes imágenes: espesa nube de humo envuelve los cielos de varios estados . La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. - Yuki Iwamura

“No va a tener un impacto en la calidad del aire como la ha tenido directamente al noreste de Estados Unidos”, agregó.

De hecho, comentó que “el particulado va haber viajado tanto, que quizás solo se perciba de forma visible”.

“Puede ser que tengamos más cenizas de los fuegos (forestales) que están ocurriendo localmente” en distintas áreas de Puerto Rico, agregó.

Morales también indicó que esto no es un evento nuevo, pues, en el pasado, a la isla ha llegado particulado, por ejemplo, de las quemas forestales en los bosques del Amazonas. De igual manera, Puerto Rico también ha sido impactado anteriormente por el humo de volcanes que entran en erupción en islas vecinas.

Impacto de los fuegos

El humo de los incendios forestales en Canadá ha envuelto al noreste de Estados Unidos en una bruma durante los pasados días, levantando alertas por la calidad insalubre del aire y hasta afectando operaciones aéreas en el noreste de Estados Unidos.

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Llegaron con una máquina anfibia para tratar de completar la extinción del fuego.

En Puerto Rico también ha habido impacto. En la mañana del lunes, de acuerdo a Aerostar Airport Holdings, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín había contabilizado 20 vuelos cancelados y cerca de 3,100 pasajeros afectados.

El día anterior, unos 16 vuelos habían sido cancelados.

En su mayoría, los vuelos correspondían a las aerolíneas JetBlue y Delta y provenían de ciudades como Nueva York, Newark, Orlando, Boston, Fort Lauderdale y Washington, D.C.

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Breaking NewsIncendios forestalesCanadáPuerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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