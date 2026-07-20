Cancelan 20 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por condiciones del tiempo en Estados Unidos

Un total de 20 vuelos fueron cancelados para hoy, lunes, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos.

Así lo informó la empresa Aerostar Holdings, administradora del aeropuerto capitalino, que indicó que la situación afecta a 3,207 pasajeros.

Según el informe de la compañía, para hoy fueron cancelados 12 vuelos de llegada, de los cuales 11 eran de la aerolínea JetBlue a lugares como Nueva York, Boston, Newark, Orlando y Tampa, y uno de la Delta Air Lines desde Nueva York.

Informe de vuelos cancelados para hoy, lunes, en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos. (Suministrada)

Mientras, también fueron cancelados ocho vuelos de salida de JetBlue procedentes de algunas de las mismas ciudades mencionadas, entre otras.