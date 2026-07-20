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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelan 20 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por condiciones del tiempo en Estados Unidos

La situación afecta este lunes a sobre 3,000 pasajeros, en su mayoría de la aerolínea JetBlue

20 de julio de 2026 - 7:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cancelaciones en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín han sido la orden del día. (Alex Rafael Román)
Las cancelaciones se reportaron por segundo día consecutivo debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un total de 20 vuelos fueron cancelados para hoy, lunes, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos.

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Así lo informó la empresa Aerostar Holdings, administradora del aeropuerto capitalino, que indicó que la situación afecta a 3,207 pasajeros.

Según el informe de la compañía, para hoy fueron cancelados 12 vuelos de llegada, de los cuales 11 eran de la aerolínea JetBlue a lugares como Nueva York, Boston, Newark, Orlando y Tampa, y uno de la Delta Air Lines desde Nueva York.

Informe de vuelos cancelados para hoy, lunes, en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos.
Informe de vuelos cancelados para hoy, lunes, en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos. (Suministrada)

Mientras, también fueron cancelados ocho vuelos de salida de JetBlue procedentes de algunas de las mismas ciudades mencionadas, entre otras.

La situación ocurre luego de que ayer se cancelaran otros 16 vuelos.

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Aerostar Airport HoldingsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínJetBlueDelta Air LinesAviónBreaking News
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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