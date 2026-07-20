Cancelan 20 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por condiciones del tiempo en Estados Unidos
La situación afecta este lunes a sobre 3,000 pasajeros, en su mayoría de la aerolínea JetBlue
20 de julio de 2026 - 7:13 AM
20 de julio de 2026 - 7:13 AM
Un total de 20 vuelos fueron cancelados para hoy, lunes, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos.
Así lo informó la empresa Aerostar Holdings, administradora del aeropuerto capitalino, que indicó que la situación afecta a 3,207 pasajeros.
Según el informe de la compañía, para hoy fueron cancelados 12 vuelos de llegada, de los cuales 11 eran de la aerolínea JetBlue a lugares como Nueva York, Boston, Newark, Orlando y Tampa, y uno de la Delta Air Lines desde Nueva York.
Mientras, también fueron cancelados ocho vuelos de salida de JetBlue procedentes de algunas de las mismas ciudades mencionadas, entre otras.
La situación ocurre luego de que ayer se cancelaran otros 16 vuelos.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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