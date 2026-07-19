Más de 3,200 pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Un total de 16 vuelos fueron cancelados este domingo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Carolina, debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de operaciones irregulares compartido por Aerostar Airport Holdings, nueve vuelos con destino a Puerto Rico fueron cancelados. Todos corresponden a las aerolíneas JetBlue y Delta y provenían de ciudades como Nueva York, Newark, Orlando, Boston, Fort Lauderdale y Washington, D.C.

Asimismo, siete vuelos con salida desde la isla también fueron cancelados. Los viajes, operados por JetBlue y Delta, tenían como destino Nueva York, Boston y Bradley, en Connecticut.

Según la información provista por Aerostar, las cancelaciones en los vuelos de llegada afectan a un estimado de 1,845 pasajeros, mientras que las de salida impactan a 1,403 viajeros, para un total estimado de 3,248 pasajeros afectados.