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Más de 3,200 pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Las operaciones se han visto afectadas por las condiciones meteorológicas en Estados Unidos, según Aerostar

19 de julio de 2026 - 5:29 PM

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Un total de 16 vuelos fueron cancelados este domingo. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un total de 16 vuelos fueron cancelados este domingo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Carolina, debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos.

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De acuerdo con el reporte de operaciones irregulares compartido por Aerostar Airport Holdings, nueve vuelos con destino a Puerto Rico fueron cancelados. Todos corresponden a las aerolíneas JetBlue y Delta y provenían de ciudades como Nueva York, Newark, Orlando, Boston, Fort Lauderdale y Washington, D.C.

Asimismo, siete vuelos con salida desde la isla también fueron cancelados. Los viajes, operados por JetBlue y Delta, tenían como destino Nueva York, Boston y Bradley, en Connecticut.

Según la información provista por Aerostar, las cancelaciones en los vuelos de llegada afectan a un estimado de 1,845 pasajeros, mientras que las de salida impactan a 1,403 viajeros, para un total estimado de 3,248 pasajeros afectados.

El informe atribuye todas las cancelaciones a las condiciones del tiempo que afectan distintas zonas de Estados Unidos.

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