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Coincidencia en el cielo: meteoro se fragmenta mientras avión desciende hacia Ponce

Mira el vídeo que capta el extraordinario momento entre la roca espacial y el vuelo procedente de Fort Lauderdale

18 de julio de 2026 - 11:12 AM

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Ocurrió al filo de la medianoche. En la parte superior derecha, el avión procedente de Florida. (Sociedad de Astronomía del Caribe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Durante apenas unos segundos, el cielo sobre Puerto Rico regaló una imagen extraordinaria en la madrugada del sábado: un meteoro desintegrándose mientras un avión comercial completaba su descenso hacia Ponce.

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El fenómeno ocurrió cerca de las 12:00 a.m., cuando el vuelo JBU1714, procedente de Fort Lauderdale, Florida, se aproximaba al aeropuerto Mercedita, donde aterrizaría unos 18 minutos después.

Desde la perspectiva de las imágenes captadas en el oeste de la isla, el resplandeciente meteoro lució cercano a la trayectoria de la aeronave, aunque ambos se encontraban a alturas muy distintas.

“Se trató de un meteoro esporádico, no relacionado con lluvia de meteoros alguna, y fue ocasionado por una roca espacial con contenido de sodio, la cual se vio fragmentándose en imágenes que captamos desde el oeste de la isla”, explicó en declaraciones escritas Eddie Irizarry, vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

La organización educativa indicó que las rocas espaciales comienzan a desintegrarse cuando interceptan el planeta y entran en contacto con las capas más densas de la atmósfera, generalmente a entre 48,000 y 63,000 pies de altura.

De acuerdo con la SAC, los registros de la trayectoria del vuelo reflejan que el avión se encontraba a unos 16,000 pies en el momento en que se produjo el destello.

“Es posible que el meteoro haya resultado visible desde la aeronave”, añadió Irizarry.

La SAC aclaró que no existen casos documentados de meteoros que hayan impactado aviones en pleno vuelo. Aunque un incidente de esa naturaleza sería sumamente improbable, la entidad sostuvo que no es completamente imposible.

Quienes deseen conocer de cerca cómo lucen los fragmentos de rocas espaciales podrán observar varios meteoritos este sábado durante una actividad educativa gratuita de la SAC en el Jardín Botánico de Caguas.

La exhibición comenzará a las 7:00 p.m.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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