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Descubren dos “superpuff”: más grandes que Júpiter y tan ligeros como un algodón de azúcar

Hallazgo astronómico revela mundos con densidades extremadamente bajas que desafían los modelos actuales

25 de junio de 2026 - 10:37 AM

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Esta ilustración, facilitada por la NASA, muestra la estrella TOI-791, similar al Sol. (Daniel Rutter)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los astrónomos han descubierto un par de planetas gigantes que son más ligeros que el algodón de azúcar: con densidad supersuave y del tamaño de Júpiter.

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Este dúo de peso pluma —que orbita una estrella a 1,110 años luz de distancia— es el mayor conjunto de exoplanetas hallado con una densidad inferior a la del algodón de azúcar.

Eso los convierte en los planetas más ligeros conocidos de su tamaño, indicó la doctora George Dransfield, de la Universidad de Oxford.

“Estos dos planetas tienen densidades comparables a una buena porción de espuma de afeitar, recién salida del envase”, comentó Dransfield en un correo electrónico. Ella y su equipo informaron de sus hallazgos el miércoles en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dransfield sospecha que estos mundos mullidos y etéreos probablemente sean blancos o azules, dependiendo de si sus cielos están nublados; nada de tonos rosa de algodón de azúcar. Es probable que los planetas estén formados en su mayor parte por hidrógeno y helio, aunque se requerirán observaciones de seguimiento con el telescopio espacial Webb de la NASA para confirmar su composición química.

Detectados por el satélite Tess de la NASA durante la última década, estos dos planetas especialmente esponjosos orbitan una estrella en la constelación austral Volans, conocida como el pez volador. Los investigadores estudiaron las órbitas de los planetas con telescopios en la Tierra para determinar su densidad, a 1,110 años luz de distancia. Un año luz equivale a casi 9.7 billones de kilómetros (6 billones de millas).

En comparación, Júpiter es hasta 35 veces más denso que estos dos pesos ligeros.

Considerados raros en el cosmos, se cree que los superesponjosos se forman alrededor del disco de gas y polvo que rodea a una estrella recién nacida, donde hay más gas que polvo. Con el tiempo, pierden gran parte del material, por lo que se reduce aún más.

El recuento de la NASA de mundos fuera de nuestro sistema solar se sitúa actualmente en casi 6,300 confirmados. Menos de 40 son superesponjosos, según Dransfield.

“En última instancia, al estudiar sistemas exóticos que contienen tipos de planetas raros, añadimos más piezas al rompecabezas de la formación planetaria y aprendemos más sobre nuestro lugar en el cosmos”, declaró.

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