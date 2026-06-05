Espectáculo celeste: Venus y Júpiter parecerán encontrarse durante los próximos atardeceres

Los próximos atardeceres traerán un espectáculo sutil en el cielo: Venus y Júpiter, los planetas más brillantes, parecerán acercarse noche tras noche hasta culminar en una conjunción visible desde Puerto Rico.

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) informó que el fenómeno podrá observarse poco después del oscurecer, principalmente el lunes, 8 de junio, y el martes, 9 de junio.

“El espectáculo celeste se verá mejor entre las 7:35 p.m. y 8:20 p.m.”, indicó la entidad educativa.

Según la SAC, el lunes, la pareja de planetas se podrá ver alineada de forma horizontal, mientras que el martes lucirán incluso un poco más cerca uno del otro. Ese día, Venus estará ubicado un poco más arriba y a la derecha de Júpiter.

La conjunción ocurre mientras ambos planetas se desplazan en sus respectivas órbitas y, desde la perspectiva de la Tierra, parecen acercarse entre sí en el cielo.

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Temprano en la noche del martes, Venus estará a poco más de 111 millones de millas, o 178.8 millones de kilómetros, de la Tierra, mientras que Júpiter se encontrará a unas 562 millones de millas, o 904.7 millones de kilómetros, también de la Tierra.

La SAC explicó que, aunque Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, Venus luce más brillante debido a su cercanía y a su atmósfera altamente reflectiva. Al estar también más próximo al Sol, Venus actúa como un espejo de la luz solar que recibe.