Un punto blanco reinará en el cielo: Júpiter alcanzará su máximo esplendor del 2026 este sábado

Cuando el sol se esconda este sábado y la noche cubra a Puerto Rico, un punto blanco dominará el cielo. Se tratará de Júpiter, el conocido gigante del sistema solar, que estará alcanzando su momento de mayor esplendor en este nuevo año que apenas inicia.

Así lo informó la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico Inc. (SAPR), al resaltar cómo durante la noche de este sábado, 10 de enero y la madrugada del domingo 11, el planeta se encontrará en oposición, un fenómeno astronómico que permitirá observarlo a simple vista y durante toda la noche desde cualquier punto de Puerto Rico.

La SAPR explicó que aunque Júpiter alcanzará su mayor cercanía a la Tierra este viernes, a las 5:00 a.m., cuando se ubicará a unos 393 millones de millas de distancia, será durante la noche del sábado cuando se produzca formalmente la oposición planetaria.

Durante este evento, la Tierra se ubica directamente entre el Sol y Júpiter, alineación que provoca que el planeta refleje una mayor cantidad de luz solar hacia la Tierra, aumentando notablemente su brillo en la bóveda celeste.

Para identificar a Júpiter, la SAPR recomendó mirar hacia el este a partir de las 6:20 p.m., donde podrá observarse como un punto blanco intensamente brillante en la constelación de Géminis. A diferencia de las estrellas, el planeta no presenta centelleo, característica que facilita su reconocimiento incluso para observadores sin experiencia.

De acuerdo con la entidad, el gigante gaseoso alcanzará una magnitud de -2.7, lo que lo convierte en uno de los objetos más brillantes del firmamento, y permanecerá visible hasta el amanecer, cuando se ocultará por el oeste alrededor de las 6:40 a.m.

Este espectáculo astronómico se produce una semana después de que el cielo se adornara con una Superluna, un evento poco común que reunió condiciones que no se repetían desde hace más de un siglo.

Según la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), la Luna se encontró en su fase llena, coincidiendo con su perigeo —el punto más cercano de su órbita a la Tierra— y, además, ocurrió cuando la Tierra se encontraba más cerca del Sol, una combinación que provocó que el satélite natural luciera entre un 2% y un 4% más brillante que otras Superlunas.