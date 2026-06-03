Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nace la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico

La iniciativa busca fortalecer el ecosistema de educación científica en el país

3 de junio de 2026 - 1:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nace la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico para fortalecer el ecosistema de educación científica del país (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con el propósito de conectar, visibilizar y fortalecer los espacios dedicados a la educación y participación pública en ciencia y tecnología en el país, Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación anuncian este miércoles el lanzamiento oficial de la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico (ReCiTe PR).

RELACIONADAS

ReCiTe PR surge como una plataforma colaborativa que busca visibilizar y promover los recursos, programas y eventos de los museos y centros de ciencia y tecnología, facilitar alianzas estratégicas, fortalecer capacidades, el intercambio de buenas prácticas e impulsar el turismo científico y cultural a través del acceso equitativo a experiencias de aprendizaje en ciencia y tecnología para personas de todas las edades en Puerto Rico.

La iniciativa fue presentada tras un proceso de diálogo entre organizaciones cofundadoras comprometidas con la educación y participación pública en ciencia y tecnología, y quienes sentaron las bases para una agenda común.

“Puerto Rico cuenta con instituciones extraordinarias que inspiran curiosidad y convierten la ciencia en una experiencia accesible y relevante para nuestras comunidades. Con ReCiTe PR, estamos creando una estructura colectiva para amplificar ese impacto, aprender unas organizaciones de otras y asegurar que más personas puedan verse reflejadas en la ciencia y la innovación”, expresó Greetchen Díaz, directora ejecutiva de CienciaPR, mediante comunicado de prensa.

Por su parte, Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso, destacó la importancia de fortalecer este ecosistema: “Los museos y centros de ciencia son motores de inspiración, descubrimiento y desarrollo económico basado en conocimiento. Nos honra apoyar una red que impulsará la colaboración entre instituciones y expandirá el acceso de nuestras comunidades a experiencias educativas transformadoras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)”.

Representantes de las organizaciones cofundadoras de ReCiTe PR participaron del lanzamiento oficial.
Representantes de las organizaciones cofundadoras de ReCiTe PR participaron del lanzamiento oficial. (Suministrada)

Durante el lanzamiento oficial, participaron representantes de las organizaciones cofundadoras: Para la Naturaleza, EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), Parque de las Ciencias by Toro Verde, Museo de Historia Natural de Puerto Rico, Casa Pueblo de Adjuntas, el Museo de Zoología y el Herbario de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Arecibo C3 y los laboratorios de los programas del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación.

Invitación a unirse

ReCiTe PR hizo un llamado a museos de ciencia, tecnología, naturaleza o historia natural, centros comunitarios con programas de base científica, parques ecoturísticos con componentes educativos, jardines botánicos y arboretos, centros de investigación con oferta educativa a estudiantes y al público general y programas móviles educativos de impacto comunitario a unirse a esta iniciativa.

También, empresas, fundaciones privadas y agencias o programas gubernamentales fueron invitados a ser miembros de apoyo.

Las organizaciones interesadas pueden obtener más información en este enlace.

Tags
MuseosCienciaSTEMCiencia Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: