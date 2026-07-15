Pitón reticulada muerde a hombre en Naranjito: DRNA pide cautela durante el verano
El secretario Waldemar Quiles Pérez advirtió que durante los meses de mayor calor suelen aumentar los avistamientos
15 de julio de 2026 - 11:56 AM
15 de julio de 2026 - 11:56 AM
En días recientes, una pitón reticulada mordió a un hombre mientras se disponía a alimentar a sus animales en Naranjito, un incidente que llevó al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, a reiterar el llamado de mantenerse alertas ante los avistamientos de estos reptiles durante los calurosos meses de verano.
Las imágenes del ataque fueron divulgadas en redes sociales por el cazador y creador de contenido José Morales Berríos, conocido como “Gongo”.
De acuerdo con “Gongo”, el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. cuando el perjudicado se levantó para alimentar a sus animales y, al acercarse a buscar la comida, no se percató de que una pitón reticulada se encontraba en el área.
El cazador relató que la serpiente reaccionó al sentir la presencia del hombre y lo mordió, provocándole una herida en un dedo que requirió puntos de sutura.
A preguntas de El Nuevo Día sobre el incidente y la presencia de estos animales en Puerto Rico, Quiles Pérez explicó que las temperaturas más altas favorecen una mayor actividad de los reptiles.
“Estos son animales de sangre fría. Cuando calienta mucho, ellas salen”, indicó el funcionario.
De acuerdo con la revista “National Geographic”, las serpientes son animales ectotermos, comúnmente conocidos como de sangre fría, lo que significa que no pueden generar internamente el calor necesario para regular su temperatura corporal.
Por ello, su temperatura depende en gran medida de las condiciones del ambiente.
“Sin lugar a dudas, en el verano, cuando las temperaturas aumentan, es cuando más avistamientos vamos a tener, cuando más especímenes se van a capturar”, agregó.
Quiles Pérez aseguró que personal del Cuerpo de Vigilantes se mantiene atendiendo las querellas de ciudadanos relacionadas con estos reptiles y participando en su captura.
El secretario recalcó que las personas deben evitar acercarse a una pitón reticulada si se encuentran con una y, en cambio, retirarse del área y comunicarse con el Cuerpo de Vigilantes o con la oficina municipal de Manejo de Emergencias.
“Si usted ve esta serpiente, retírese”, afirmó.
El DRNA ha documentado la existencia de poblaciones reproductivas silvestres de pitones reticuladas en Puerto Rico y las clasifica como una especie invasora dañina y peligrosa.
Quiles Pérez también hizo un llamado particular a las personas que mantienen mascotas en los patios de sus residencias para que no las dejen amarradas, al advertir que podrían quedar más vulnerables ante un encuentro con una serpiente de gran tamaño.
“Tenerlo atado lo convierte en presa fácil para estos animales”, señaló.
“Estén pendientes, porque principalmente los perros tienden más a defender su territorio y no son comparación para un animal de 14 o 15 pies. Probablemente, la serpiente le va a ganar”, agregó.
“Gongo”, por su parte, también exhortó a la ciudadanía a actuar con cautela y comunicarse con personas capacitadas para manejar este tipo de animales en lugar de intentar capturarlos por cuenta propia.
Durante el fin de semana del 4 de julio, personal del DRNA capturó 99 especies exóticas en distintas regiones de Puerto Rico, entre ellas 80 boas constrictoras, ocho pitones reticuladas, tres caimanes y ocho aves turpiales.
En esas intervenciones también fueron capturadas ocho boas nativas, que posteriormente fueron liberadas tras ser evaluadas.
El Nuevo Día solicitó al DRNA cifras actualizadas sobre la cantidad de serpientes capturadas durante la actual temporada de mayor actividad de estos reptiles y aguarda por esos datos.
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