Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

EcoExploratorio inaugura sala de biotecnología en alianza con Amgen

La exhibición espera recibir 15 mil visitantes este año

25 de febrero de 2026 - 5:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este mismo miércoles, se ofreció un primer taller a 20 estudiantes. (Suministrada)
Por Ana Paola Rivera Negrón
Estudiante practicanteana.rivera@gfrmedia.com

Para promover el acceso al conocimiento de la biotecnología a jóvenes y educadores integrando la innovación científica y un ambiente inmersivo, el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico inauguró este miércoles la sala “Amgen Biotech Lab”, en alianza con la Fundación Amgen, entidad filantrópica de la compañía farmacéutica, para facilitar recorridos y talleres sobre las ciencias vivas.

La sala inicia su recorrido con la exploración de los sistemas del cuerpo humano, como punto de partida, y cuenta con una pantalla interactiva, códigos de barra, estaciones para la observación de muestras en microscopios y modelos tridimensionales de elementos científicos que integran contenido educativo de la fundación, como parte de la experiencia.

“Es una forma de inspirar a esta presente generación a que ellos puedan estudiar estas disciplinas y puedan ser agentes de cambio también a través de lo que es la educación a nivel de biotecnología”, expresó Jenny Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio.

Como parte de los ofrecimientos, el espacio servirá como un laboratorio para maestros y profesores universitarios que deseen acudir, junto a sus estudiantes, para observar células y moléculas reales o para utilizar las herramientas digitales disponibles.

La conceptualización de la sala inició el pasado año, cuando ambas entidades buscaban la manera de incorporar de manera real el trabajo biotecnológico que Amgen realiza a través de una muestra de museo para la exploración e inspiración del público.

“Amgen siempre ha caminado junto al EcoExploratorio durante los pasados años, inclusive el primer proyecto que desarrollamos juntos, en el 2015, fue ‘El Futuro Científico’. Impactamos 30 estudiantes y el 98% de esos estudiantes decidieron estudiar disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas”, relató Guevara sobre el impacto de los esfuerzos colaborativos entre las organizaciones desde 2014.

A la izquierda, vestida de azul, la fundadora del EcoExploratorio, la meteoróloga Ada Monzón.
A la izquierda, vestida de azul, la fundadora del EcoExploratorio, la meteoróloga Ada Monzón. (Suministrada)

Por su parte, la fundadora del EcoExploratorio, la meteoróloga Ada Monzón, resaltó la misión educativa del espacio en ampliar el acceso al conocimiento científico a través de experiencias enfocadas en la innovación tecnológica de forma creativa y divertida.

“La nueva sala (…) será un espacio educativo especializado enfocado en el campo de las biociencias, brindando a niños y jóvenes estudiantes, así como maestros y educadores, la oportunidad de adentrarse al fascinante mundo de la biotecnología con experiencias teóricas y prácticas con científicos, expertos y educadores a través talleres”, dijo Monzón.

“Una de las jóvenes que participó me decía, ‘es el primer taller que participo, me excusé de mi escuela para poder estar aquí como líder, para poder llevar este conocimiento a otros compañeros, pero nos vemos pronto’… es una muchacha que está en grado 11 y quiere traer a sus compañeros a participar también del próximo taller, así que yo creo que fue súper fructífero”, comentó, en tanto, Guevara sobre el primer taller que se impartió este mismo miércoles a 20 estudiantes.

“A través de la Fundación Amgen, establecimos el primer laboratorio educativo en Puerto Rico enfocado en biotecnología de manera inmersiva e interactiva, con el propósito de acercar a la comunidad al fascinante mundo de las ciencias vivas y continuar posicionando a Puerto Rico como líder global en biotecnología”, indicó, por su parte, Sylnés Centeno, directora de Asuntos Corporativos de Amgen.

La sala, que espera recibir 15 mil visitantes este año, estará abierta al público, en el segundo nivel de Plaza Las Américas, de miércoles a sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Ana Paola Rivera Negrón
Ana Paola Rivera NegrónArrow Icon
Ana Paola Rivera Negrón realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo...
