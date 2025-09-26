Amgen expande operaciones en Puerto Rico

Amgen (NASDAQ: AMGN) anunció este viernes la expansión de sus operaciones en Puerto Rico, iniciativa que conlleva una inversión de $650 millones.

La inversión planificada apoyará el aumento en la producción de medicamentos en la planta de manufactura de productos biológicos de la compañía en Juncos e integrará tecnologías avanzadas e innovadoras en todo el proceso operativo.

La nueva línea de producción debe traducirse en cerca de 750 empleos, incluyendo puestos en construcción y nuevos trabajos altamente especializados en manufactura.

“Esta expansión subraya el compromiso de Amgen con la biomanufactura en Estados Unidos y con el fortalecimiento de la resiliencia de nuestra cadena de suministro global”, dijo Robert A. Bradway, presidente y director ejecutivo de Amgen.

“La expansión multimillonaria de Amgen refleja un vínculo de lealtad mutua: la inversión sostenida de Amgen y la fuerza laboral capacitada y resiliente de Puerto Rico se refuerzan mutuamente con el tiempo”, expresó por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, en un parte de prensa.

“Esta nueva expansión no solo fortalece la seguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos mediante la relocalización, sino que también abre nuevos horizontes para nuestra gente mientras construimos un ecosistema de innovación que posiciona a Puerto Rico como el centro biofarmacéutico más fuerte de Estados Unidos”, agregó la mandataria.

Mientras, Bradway sostuvo que “al aumentar nuestra capacidad para entregar medicamentos innovadores con tecnología de punta en nuestras plantas de manufactura, no solo serviremos mejor a los pacientes, sino que también crearemos empleos de alta calidad que refuercen el liderazgo de Estados Unidos en biotecnología”.

“Puerto Rico cuenta con más de 60 años de experiencia y excelencia en el sector biofarmacéutico, respaldado por talento altamente capacitado e infraestructura de clase mundial”, señaló por su parte, Sebastián Negrón Reichard, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). “Esta inversión de Amgen es un testimonio del compromiso que tenemos con el avance de un ecosistema competitivo e innovador que permite a las empresas globales crecer y prosperar en Puerto Rico”, subrayó.

El pasado 8 de agosto, El Nuevo Día ofreció un atisbo del plan de crecimiento de Amgen en la isla, cuando reportó que la biofarmacéutica aumentaría en 35%, su capacidad de producción y haría inversiones en su infraestructura eléctrica.

“La decisión de Amgen de expandirse en Puerto Rico confirma el liderato de la isla en la manufactura biofarmacéutica global. Refleja nuestra vasta experiencia en biociencias y la capacidad de nuestra fuerza laboral, que continúa atrayendo y reteniendo a compañías de clase mundial. Mientras seguimos posicionando a la isla como un destino de alto nivel, esta expansión reafirma a Puerto Rico como la jurisdicción principal para un crecimiento sostenido en un entorno confiable y competitivo”, dijo Ella Woger-Nieves, CEO de InvestPR.

