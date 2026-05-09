130 alumnas de escuela intermedia y superior se gradúan como líderes científicas en STEM

Con sus batas blancas puestas, 130 alumnas de séptimo a undécimo grado, de escuelas públicas y privadas, se graduaron este sábado como líderes científicas al completar los programas Semillas de Triunfo y For Girls in Science L’Oréal Caribe, de la organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico, los cuales empoderan a las jóvenes a explorar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés).

Las ceremonias de graduación reconocieron los proyectos de divulgación científica de las chicas, que incluyeron pódcasts, trabajos de robótica, experimentos científicos y otros, como parte final de un currículo que las formó durante un año en destrezas de liderazgo, biomanufactura, ciencias de cómputos, habilidades tecnológicas y la exposición a carreras STEM a través de múltiples mentoras.

Los actos, celebrados en el Colegio Universitario de San Juan, se dividieron en una primera ceremonia híbrida de Semillas de Triunfo, al contar con 11 niñas conectadas a través de una videollamada y 95 presenciales; y una segunda celebración de For Girls in Science, con 24 graduandas.

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Las nuevas líderes y embajadoras en STEM celebraron su logro con emoción al compartir sus aspiraciones y reconocer el impacto de los programas en su desarrollo académico.

Con la mirada puesta en el espacio, Jeralyz López Reyes, de 15 años y graduada de Semillas de Triunfo, relató que anhela ser astronauta y la iniciativa le permitió compartir con otras jóvenes su proyecto de pódcast sobre historias de mujeres profesionales.

“Graduarme es muy importante porque significa que pude culminar mi proyecto y significa que muchas jóvenes como yo tienen también la oportunidad de recibir este programa”, dijo López Reyes.

Antonella Pervil Caligari, de 12 años y perteneciente al mismo programa, contó, en tanto, que escribió un libro, a sus 8 años, sobre cuentos para cuidar el planeta Tierra y ahora, como embajadora STEM, lanzó su canal de YouTube para entrevistar a científicas.

“No solo enseño a otros niños, sino que también aprendo yo misma sobre los temas de mi libro y sobre las (científicas) que estoy entrevistando”, expresó la joven, quien, además, instó a que más niñas aprendan sobre ciencia y busquen mentores que las ayuden a convertir sus ideas en realidad.

De otra parte, Natalia Román Pesante, de 15 años y graduada de For Girls in Science, indicó que este logro la acercó más a su sueño de convertirse en neuróloga al haber desarrollado un plan académico e inspirarse en otras mujeres que lo han conseguido.

“Para mí, ha sido superinspirador también poder ver otras niñas y mujeres que han tenido las mismas circunstancias que yo y que han logrado ir a universidades superprestigiosas, como me gustaría a mí también hacerlo”, expresó Román Pesante.

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Tras la graduación, Semillas de Triunfo mantiene comunicación con las jóvenes para seguir sus trayectorias académicas y profesionales en las carreras de STEM, según la gerente del proyecto, Liz Hernández Matías.

“Todo esto no se queda aquí, nosotros seguimos trabajando, seguimos indagando en dónde ellas están, si han continuado con su proyecto de embajadora STEM”, afirmó Hernández Matías.

En el caso de For Girls in Science de L’Oréal Caribe, Rebeca Torres Rivera, portavoz del proyecto, resaltó que la graduación representa que las niñas “puedan soñar en grande” mientras la ciencia se hace más accesible a las comunidades.

“Es un privilegio realmente poder insertarnos en la conversación y poder mentorear a estas niñas desde el inicio, desde que están pensando qué quieren hacer con sus carreras”, sostuvo Torres Rivera.