Liberan a 1,500 beagles de facilidad de investigación en Wisconsin

Los primeros beagles rescatados de un centro de cría e investigación canina de Wisconsin, escenario de recientes protestas, parecieron darse cuenta enseguida de que estaban a salvo.

“En menos de una hora empezaron a acercarse a nosotros, buscando atención. Algunos se subieron al regazo de la gente. Todos y cada uno de ellos son súper cariñosos”, declaró el domingo Lauree Simmons, presidenta y fundadora de Big Dog Ranch Rescue. “Creo que les encanta que les presten atención. Sé que saben que están a salvo”.

Big Dog Ranch Rescue y el Center for a Humane Economy negociaron un acuerdo confidencial para comprar los 1,500 perros por un precio no revelado a Ridglan Farms, donde la policía utilizó gas lacrimógeno y spray de pimienta para repeler a los activistas que intentaban sacar a los beagles de las instalaciones el mes pasado. Los manifestantes también irrumpieron en las instalaciones en marzo y se llevaron a 30 perros. El departamento del sheriff remitió a 63 personas al fiscal del distrito por posibles cargos relacionados con ese allanamiento.

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Las negociaciones para comprar los animales comenzaron meses antes de los disturbios de abril, y Simmons afirmó que su grupo no tenía relación con las protestas. Ahora, Big Dog Ranch Rescue está colaborando con socios de todo el país para encontrar hogares para 1,000 de los perros, mientras que el Center for a Humane Economy se hará cargo del resto.

Simmons dijo que su grupo ha recibido más de 700 solicitudes de adopción, pero que podría llevar algún tiempo antes de que los perros estén listos para sus nuevos hogares, ya que la organización evalúa a los posibles dueños, traslada a los animales a refugios de todo el país y se asegura de que los beagles estén domesticados.

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Los primeros 300 perros fueron retirados de Ridglan el viernes, y está previsto retirar más a lo largo de la próxima semana. Las organizaciones de defensa de los animales han habilitado una zona de tránsito con patios de juego en Wisconsin, donde se está vacunando a los perros, implantando microchips, esterilizándolos y preparándolos para el transporte, explicó Simmons. Big Dog Ranch Rescue ya ha comenzado a trasladar perros a sus instalaciones en el oeste del condado de Palm Beach, Florida.

“Los perros más jóvenes se adaptarán más rápido, y los más mayores tardarán más tiempo”, dijo Simmons. “Muchos de ellos están más dispuestos a aceptar el cariño y quieren estar con personas”.

Ridglan Farms no respondió de inmediato a los mensajes en los que se le pedían comentarios.

Los beagles son la raza de perro más utilizada para los ensayos con animales, principalmente debido a su tamaño más pequeño y su temperamento dócil, dijo Simmons.

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“Un malinois belga no va a aguantar que le hagan pruebas, que le mantengan confinado en una perrera toda su vida”, dijo Simmons refiriéndose a los atléticos perros pastores que suelen utilizar la policía y el ejército. “Los beagles son tan confiados, dóciles, tranquilos y tolerantes que son los perros más elegidos para los ensayos con animales. ¿Y vamos a coger a una de las razas más dulces, amables y confiadas y maltratarla? Esto está mal. Esto tiene que acabar".

Ridglan Farms acordó en octubre renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio como parte de un acuerdo para evitar ser procesada por delitos graves de maltrato animal. La empresa ha negado haber maltratado a los animales, pero un fiscal especial determinó que Ridglan Farms estaba realizando procedimientos oculares que infringían las normas veterinarias estatales.

Alrededor de 1000 activistas de todo el país acudieron a Ridglan Farms, en la localidad rural de Blue Mounds, a unos 40 kilómetros al suroeste de Madison, el 18 de abril con la intención de llevarse a los beagles. Se encontraron con la policía, que utilizó gas lacrimógeno, balas de goma y spray de pimienta. El Departamento del Sheriff del condado de Dane informó de que 29 personas fueron detenidas y cinco se enfrentan a cargos por allanamiento de morada.

Los activistas han presentado una demanda federal en Wisconsin alegando que la policía hizo uso excesivo de la fuerza. Ridglan ha afirmado que quienes intentaron entrar eran una “multitud violenta” que lanzó “un asalto contra un centro de investigación con licencia federal”.