Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ballena Timmy es liberada en el mar del Norte tras semanas varada frente a las costas de Alemania

Un equipo de rescate liberó a la ballena jorobada a unas 45 millas de Dinamarca

3 de mayo de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una ballena varada es rociada con agua tras quedar atascada en un banco de arena en Kirchdorf, en la isla de Poel, Alemania.Los últimos días de la ballena jorobada en el mar Báltico han sido retransmitidos en directo en todo el mundo, ya que los múltiples esfuerzos de rescate no han logrado llevarla de vuelta a aguas más profundas.El mamífero mamífero respira irregularmente y apenas se mueve desde hace días y también sufre una afección cutánea, relacionada con el bajo contenido en sal del mar Báltico, y los rescatadores le han aplicado kilos de pomada de zinc. Además, la ballena sigue nadando en la dirección equivocada cuando se mueve.
1 / 10 | Ballena Timmy es liberada en el mar del Norte tras semanas varada frente a las costas de Alemania. Una ballena varada es rociada con agua tras quedar atascada en un banco de arena en Kirchdorf, en la isla de Poel, Alemania. - Michael Probst
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Berlín - Un equipo de rescate liberó el sábado desde una barcaza en el mar del Norte a una ballena jorobada que llevaba varada en aguas poco profundas cerca de Alemania desde marzo, según informaron testigos.

RELACIONADAS

Apodada Timmy por los medios alemanes, la ballena fue vista nadando cerca de la costa alemana del mar Báltico el 3 de marzo, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico.

La salud del mamífero empeoró al quedar varado repetidamente en aguas poco profundas cerca de la ciudad costera de Wismar, y los infructuosos esfuerzos por atraerlo hacia aguas más profundas se retransmitieron en directo a todo el mundo.

El ministro de Medio Ambiente del estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental dio luz verde al intento de salvar a la ballena, propuesto por una iniciativa privada, a pesar de algunas advertencias de la comunidad científica de que puede ser demasiado para el animal.

Jens Schwarck, un miembro de la iniciativa privada que se encontraba en el lugar, dijo que la ballena fue liberada alrededor de las 9 de la mañana hora local, según la agencia de noticias alemana dpa. La agencia informó de que la ballena fue liberada a unas 45 millas (70 kilómetros) de la costa de Skagen, Dinamarca.

Las imágenes de un dron mostraban a una ballena nadando y expulsando chorros de agua cerca de la barcaza, aunque no se confirmó de inmediato que el animal fuera efectivamente Timmy.

Surgió un debate sobre si dejar morir a la ballena en paz o intentar ayudarla a regresar al océano Atlántico. Los activistas organizaron protestas en la playa de Wismar pidiendo su liberación, mientras que otros han apoyado nuevas ideas sobre cómo podría transportarse la ballena.

Algunos científicos creen que la ballena había buscado aguas poco profundas porque estaba débil y necesitaba descansar. Sin embargo, los veterinarios de la iniciativa privada consideraron que el animal estaba en condiciones de ser transportado.

Según dpa, antes de liberarla se le colocó un transmisor GPS para localizarla en el futuro.

No está claro por qué la ballena nadó hasta el mar Báltico, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico. Algunos expertos dicen que el animal pudo perderse mientras nadaba tras un banco de arenques o durante la migración.

Desde entonces, el mamífero quedó varado repetidamente en aguas poco profundas. Estaba en clara situación de peligro, respiraba irregularmente y a menudo apenas se movía durante días.

Timmy también sufría una afección cutánea, relacionada con el bajo contenido en sal del mar Báltico, y los rescatadores le aplicaron kilos de pomada de zinc.

---------

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Ballena jorobadaBallenasAlemaniaDinamarcaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 3 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: