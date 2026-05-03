Una ballena varada es rociada con agua tras quedar atascada en un banco de arena en Kirchdorf, en la isla de Poel, Alemania.

1 / 10 Ballena Timmy es liberada en el mar del Norte tras semanas varada frente a las costas de Alemania

Ballena Timmy es liberada en el mar del Norte tras semanas varada frente a las costas de Alemania. Una ballena varada es rociada con agua tras quedar atascada en un banco de arena en Kirchdorf, en la isla de Poel, Alemania.

1 / 10 | Ballena Timmy es liberada en el mar del Norte tras semanas varada frente a las costas de Alemania. Una ballena varada es rociada con agua tras quedar atascada en un banco de arena en Kirchdorf, en la isla de Poel, Alemania. - Michael Probst

Berlín - Un equipo de rescate liberó el sábado desde una barcaza en el mar del Norte a una ballena jorobada que llevaba varada en aguas poco profundas cerca de Alemania desde marzo, según informaron testigos.

Apodada Timmy por los medios alemanes, la ballena fue vista nadando cerca de la costa alemana del mar Báltico el 3 de marzo, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico.

La salud del mamífero empeoró al quedar varado repetidamente en aguas poco profundas cerca de la ciudad costera de Wismar, y los infructuosos esfuerzos por atraerlo hacia aguas más profundas se retransmitieron en directo a todo el mundo.

El ministro de Medio Ambiente del estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental dio luz verde al intento de salvar a la ballena, propuesto por una iniciativa privada, a pesar de algunas advertencias de la comunidad científica de que puede ser demasiado para el animal.

PUBLICIDAD

Jens Schwarck, un miembro de la iniciativa privada que se encontraba en el lugar, dijo que la ballena fue liberada alrededor de las 9 de la mañana hora local, según la agencia de noticias alemana dpa. La agencia informó de que la ballena fue liberada a unas 45 millas (70 kilómetros) de la costa de Skagen, Dinamarca.

Las imágenes de un dron mostraban a una ballena nadando y expulsando chorros de agua cerca de la barcaza, aunque no se confirmó de inmediato que el animal fuera efectivamente Timmy.

Surgió un debate sobre si dejar morir a la ballena en paz o intentar ayudarla a regresar al océano Atlántico. Los activistas organizaron protestas en la playa de Wismar pidiendo su liberación, mientras que otros han apoyado nuevas ideas sobre cómo podría transportarse la ballena.

Algunos científicos creen que la ballena había buscado aguas poco profundas porque estaba débil y necesitaba descansar. Sin embargo, los veterinarios de la iniciativa privada consideraron que el animal estaba en condiciones de ser transportado.

Según dpa, antes de liberarla se le colocó un transmisor GPS para localizarla en el futuro.

No está claro por qué la ballena nadó hasta el mar Báltico, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico. Algunos expertos dicen que el animal pudo perderse mientras nadaba tras un banco de arenques o durante la migración.

Desde entonces, el mamífero quedó varado repetidamente en aguas poco profundas. Estaba en clara situación de peligro, respiraba irregularmente y a menudo apenas se movía durante días.

PUBLICIDAD

Timmy también sufría una afección cutánea, relacionada con el bajo contenido en sal del mar Báltico, y los rescatadores le aplicaron kilos de pomada de zinc.

---------