Equipos de rescate intentan reflotar una ballena jorobada varada en Alemania

Berlín - Los equipos de rescate del norte de Alemania trabajan para reflotar a una ballena jorobada varada en aguas poco profundas del mar Báltico, en una carrera contrarreloj para salvarle la vida.

Los expertos se reunieron el martes por la mañana en la playa de Timmendorfer Strand para encontrar la forma de sacar al mamífero de 30 pies (10 metros) de largo después de que la marea alta de alrededor de medianoche no fuera suficiente para que el animal nadara libre, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Tampoco tuvieron éxito las labores de rescate llevadas a cabo el lunes por la tarde con embarcaciones de la policía, lanchas neumáticas y la ayuda de drones de los bomberos que guiaban las labores de rescate.

El animal aún está vivo, respira, emite sonidos y de vez en cuando levanta la cabeza, dijo a dpa Carsten Mannheimer, de la organización de conservación marina Sea Shepherd.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, todos los esfuerzos de rescate han resultado difíciles.

Al principio, los rescatadores consiguieron girar la cabeza de la ballena hacia aguas más profundas, con la esperanza de que encontrara el camino de vuelta, pero el animal volvió a su posición anterior. Embarcaciones de la guardia costera y de los bomberos pasaron por allí creando grandes olas con la esperanza de liberar al animal, pero también sin éxito, informó la cadena pública alemana NDR.

El animal, que pesa varias toneladas, no puede ser devuelto activamente a aguas más profundas porque podría resultar gravemente herido en el proceso, según los expertos.

“Si la ballena no puede salir de la playa, es una sentencia de muerte para el animal”, dijo Sven Biertümpfel de Sea Shepherd a NDR, añadiendo que el estado de la ballena se deteriora cada hora.

Los expertos suponen que se trata de un macho joven, ya que los machos, a diferencia de las hembras, tienden a emigrar. También parece ser la misma ballena que ha sido avistada varias veces en el puerto de Wismar, en el este de Alemania, en las últimas semanas.

No quedó claro de inmediato por qué la ballena quedó varada, pero los rescatadores encontraron partes de una red de pesca enrollada alrededor del cuerpo de la ballena, que consiguieron cortar.

Mientras tanto, la policía acordonó la zona de la playa con vallas de obra para mantener a raya a una gran multitud de curiosos.

------